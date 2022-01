La Coalition 2AD était en conclave au siège du PUP (Parti de l’Unité et du Progrès).



Hier, lundi 24 janvier 2022, six partis politiques et non des moindres we sont retrouvés au siège du PUP pour discuter, selon plusieurs sources, de la formation d’une nouvelle plate-forme politique » entièrement consacrée » au dialogue et la réconciliation nationale.

Focus de Mediaguinee