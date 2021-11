Guinée : vers la mise en place d’une inter-coalition politique des partis politiques guinéens (Makalé)

Plusieurs partis politiques réunis autour de coalitions se sont retrouvés ce jeudi 11 novembre, au siège de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) de Mamadou Sylla pour discuter de la mise en place d’une éventuelle inter-coalition politique.

La démarche vise à fédérer toutes les coalitions politiques du pays afin de parler d’une même voix sur des questions précises.



« La Guinée a entamée une transition depuis le 05 septembre 2021. La transition est essentiellement politique. Il était donc important que les partis politiques s’organisent. C’est ce que nous avons fait. Nous sommes organisés en coalition. Vous avez la CORED dirigée par Elhadj Mamadou Sylla, le BOC, dirigé par Docteur Ibrahima Sory Diallo, l’Alliance démocratique, dirigée par Mohamed Lamine Kaba, la COSAG, dirigée par Docteur Ibrahima Sacko. C’était une étape extrêmement importante et puis, nous avons réfléchi à mettre une inter-coalition politique en place qui compte aujourd’hui 107 partis politiques. Nous avons donc pensé qu’à ce stade important d’associer les autres coalitions qui sont dirigées par Elhadj Cellou Dalein Diallo, Docteur Ousmane Kaba, Docteur Faya Millimono et associer le premier ministre Sidya Touré, le PEDN, sans oublier une main tendue éventuellement puisqu’il faut tenir compte de tout le monde, de l’ancien parti politique qui existe sur le terrain et qui est composé de guinéens qui méritent d’être associés à toute discussion », a déclaré Docteur Makalé Traoré, la présidente du PACT et porte parole de circonstance avant de poursuivre : « Notre démarche est une démarche de rassemblement. Et c’est dans ce cadre que nous avons souhaité aujourd’hui à avoir un échange avec les principaux responsables de la classe politique. Ce n’est pas facile. Tout début est difficile mais nous sommes rompus en ce qui concerne la médiation. Nous allons faire en sorte que, pour une fois, qu’il émerge en Guinée, nous avons l’espoir, une force des partis politiques. Une force qui puisse parler si ce n’est d’une même voix mais sur des questions précises, qu’elle puisse d’une voix et avoir une position commune. Les questions à débattre sont diverses, nombreuses et il n’est pas dit qu’on puisse s’entendre sur tout. Mais sur l’essentiel, il est possible de dégager une position consensuelle. C’est le but de la réunion d’aujourd’hui », a-t-elle poursuivi.

Makalé Traoré indique par ailleurs que la création d’une voix unique des politiques à travers l’inter-coalition politique est très importante pour la Guinée puisqu’elle va au-delà des ambitions personnelles et qu’elle pourrait contribuer à un bon déroulement de la transition.

« Nous allons prendre notre temps pour lui expliquer, pour qu’il comprenne parce qu’il est important qu’il soit là. La démarche est très importante pour la Guinée. Et cette démarche va au-delà des individus, au-delà des égos, au-delà des ambitions personnelles. C’est vraiment pour la Guinée et nous avons tous intérêt à construire cette voix là pour aider à ce que cette transition se passe dans de bonnes conditions puisqu’il s’agit d’une transition qui doit aboutir non seulement à la refondation de l’État mais aussi à dégager les bases des prochaines élections pour doter ce pays d’institutions fortes et surtout de personnalités élues à la tête du pays », a-t-elle conclu.

Selon la présidente du PACT, les différentes coalitions vont travailler sur un document sur les points à échanger dans le futur.

Sadjo Bah