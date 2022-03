Guinée: vers la réhabilitation des FAPA ?

S’achemine-t-on vers la mise en valeur des anciennes fermes agropastorales d’arrondissements (FAPA) léguées par le régime du premier président, Ahmed Sékou Touré, ce, dans le cadre de l’exploitation des infrastructures de l’Etat?

Dans un communiqué en date du 8 mars dernier et signé du ministre Mamoudou Nagnalen Barry, « le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage invite toutes les personnes désireuses d’exploiter une des fermes agropastorales d’arrondissements ou tout autre patrimoine non utilisé de l’Etat destiné à la production animale et végétale, à déposer leur plan d’action auprès de ses services compétents au niveau préfectoral ou régional. »

Par ailleurs, précise ledit communique, « les plans d’exploitation doivent préciser la ou les spéculations, le plan technique de mise en valeur, les moyens financiers que l’exploitant compte mobiliser, ainsi que le plan de rémunération proposé par l’Etat (loyer ou part de la production prévu pour l’Etat) si possible. Un Jury sera composé au niveau du Ministère pour choisir les meilleures offres à accepter. »

Le même communiqué indique qu’il est demandé à tous les occupants actuels des anciennes FAPA de déclarer les domaines agricoles qu’ils exploitent en vue d’établir des contrats avec l’Etat.

Youssouf Keita