Guinée: vers l’implosion du RPG ARC-EN-CIEL ? (Par Paul Moussa Diawara)

🔴Par Paul Moussa Diawara🔴Inéluctablement, on peut le dire sans le moindre risque de se tromper qu’on s’achemine vers l’implosion de l’ex parti présidentiel guinéen. Si ce n’est déjà le cas. Pour cause, depuis 48h on assiste aux déclarations et contre-dėclarations entre les différentes instances dirigeantes du RPG-ARC-EN-CIEL sur la gestion provisoire du parti d’Alpha Condé.

A l’analyse des escalades verbales entre les ténors des différentes factions rivales du RPG-ARC-EN-CIEL pour la présidence du conseil exécutif transitoire, il apparaît manifestement l’existence de plusieurs dissidences dirigées par des leaders non des moindres, déchirant en lambeaux le peu qui restait de l’ancienne mouvance présidentielle; et ce, depuis le 05 septembre 2021.

Sur le plan théorique et pratique, c’est un postulat que la chute des régimes en Afrique, la fin du règne des présidents fondateurs entraîne l’éclatement de leur parti pour cause de lutte de succession et surtout l’absence notoire de dauphin désigné faisant le consensus en cas de vacance du pouvoir. Ce flou artistique crée et entretenu par les leaders historiques conduit à ce qu’il convient de résumer par la formule: « après moi, le déluge ».

En Côte d’Ivoire, la mort du Président Félix Houphouet Boigny a conduit à la balkanisation du PDCI RDA entre Henry Konan Bedié et Alhassane Ouattara qui a crée le RDR. Il en est de même pour le PDG en Guinée entre Mohamed Touré, Marcel Cross et Ismaēl Condé du PDG AST autour de l’héritage de feu Ahmed SekouTouré. L’emiettement du PUP entre l’ex parti présidentiel et l’UDG de Mamadou Sylla, après la disparition du général-présisent Lansana Conté en est une autre illustration. L’éclatement du RPM de feu Président IBK entre ses héritiers politiques renforce cette réalité.

Le RPG-ARC-EN-CIEL échappera t-il au syndrome de l’implosion des partis présidentiels après le départ de leur fondateur? Rien n’est moins sûr!

En tout état de cause, au RPG-ARC-EN-CIEL, au-delà de toute polémique stérile, il est évident que rien ne sera plus comme avant le 05 septembre 2021.

Paul Moussa Diawara, membre fondateur du CRAS