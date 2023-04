Guinée: vingt (20) jeunes filles et femmes suivent une formation en coiffure sur initiave de Miss Guinée France 2017

Cette formation a été lancée ce lundi 24 avril à Conakry, dans les locaux de la direction nationale des petites et moyennes entreprises (PME) et du contenu local. L’initiative est de l’ONG forces des femmes. La formation durera sept (07) jours.



Selon M’Mahawa Souaré, formatrice, ladite formation permettra à ces 20 jeunes filles et femmes de confectionner des perruques du début à la fin, de connaître si le filet est de bonne qualité. Et de savoir comment la valoriser et comment éviter de la dévaloriser « A l’issue de ces 7 jours de formation, elles repartiront avec des compétences solides qui leur permettront d’être soit indépendantes financièrement, soit en créant leurs propres entreprises et tant d’autres », a t-elle lancé.

Mariame Daff, Miss Guinée France 2017, présidente de l’ONG force des femmes souligne : « Notre vision prioritaire est d’accompagner ces jeunes femmes à travers des formations et des séances coaching que nous avons mis en place pour les permettre d’émerger de nouveau dans la société. Après la formation, nous avons décidé d’organiser une soirée de clôture pour la remise de satisfécits pour permettre aux autorités d’accompagner ces jeunes filles », dira t-elle.

Mamadou Diao Diallo, directeur national adjoint des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et du contenu local entend accompagner cette initiative « nous souhaiterions qu’à la fin de cette formation, qu’elles puissent toutes créer leurs entreprises parce que c’est à ce niveau que nous pourrons intervenir pour les appuyer », a-t-il fait savoir.

Selon Mariama Daff, Miss Guinée France 2017, dans les jours à venir, d’autres jeunes filles et femmes, bénéficieront de séances de formation dans d’autres domaines comme la saponification et autres.

Christine Finda Kamano

622 716906