Guinée-Zimbabwe : ‘’nous prenons ce match comme si c’est le dernier’’ (Kaba Diawara)

La troisième et dernière journée des phases de poule de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (Cameroun 2021) démarrée ce lundi par le Cap-Vert-Cameroun et Burkina Faso-Ethiopie au compte de la Poule A.

Pour se faire, le Syli national de Guinée logé dans la poule B, avec le Sénégal, Zimbabwé et le Malawi jouera ce mardi 18 janvier 2021 au stade Olimbé à Yaoundé contre les wariors de Zimbabwé. Pendant qu’au même moment, le Sénégal croisera le fer au Malawi.

Dans cette rencontre décisive, un nul suffit pour le Syli de Guinée pour obtenir son ticket de qualification pour les huitièmes de finales de cette CAN. Si le Syli de Guinée obtient son ticket de qualification en devenant premier ou deuxième de la poule, l’équipe de Kaba Diawara restera à Bafoussam pour jouer le prochain match contre son adversaire du moment.

En conférence de presse traditionnelle d’avant match à Yaoundé, le coach du Syli de Guinée, Kaba Diawara et son défenseur central, Mohamed Ali Camara visent les trois points pour se pour se hisser à la tête du groupe B.

Pour Kaba Diawara, lui et ses joueurs ont le même état d’esprit, avant de rappeler : ‘’Nous prenons ce match comme si c’est le dernier. Nous avons fait des phases éliminatoires de la coupe du monde très compliqué sans victoire où nous avons été critiqués. Ce n’est pas parce qu’on a fait deux matchs avec quatre points qu’on va commencer à se dire nous sommes d’autres joueurs. En menant une équipe, il faut se remettre en cause chaque fois, avec la même envie et la même détermination. Moi je m’attache à ça. D’ailleurs, on n’est pas encore qualifié, il faut jouer ce match à fond’’ dira-t-il.

En ce qui concerne l’adversaire du Syli dans cette dernière rencontre des phases de poules, Kaba Diawara dira : ‘’il viendront pour ne pas repartir avec zéro point. Mais nous, on ne fera pas cas de leur problème, on n’a déjà le nôtre. Il faut gagner encore la confiance de notre peuple. Et il faut encore se préparer. Demain, on jouera pour la victoire incha Allah’’ a lancé

Kaba Diawara Thierno Kalifatou Doumbouya, depuis Yaoudé