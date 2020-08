Habibata Diallo, 1ère à l’examen d’entrée en 7è à Labé : ‘’je m’attendais à ce classement’’

Deux semaines après la fin de la dernière épreuve du certificat d’études élémentaires communément appelé examen d’entrée en 7e année, les résultats ont été également publiés dans la préfecture de Labé ce lundi 24 août 2020 aux environs de 16 heures.

Parmi les nombreux admis, un nom a retenu l’attention de plus d’un. Il s’agit de Habibata Diallo, élève au Complexe Scolaire Saint-André qui a été la première de la préfecture de Labé. Rencontrée par Mediaguinee, la lauréate nous a livré le secret de sa réussite.

« Je suis heureuse, émue et très contente. J’ai été la première puisque j’ai révisé mes leçons. Je m’attendais à être la première de la préfecture de Labé parce que je savais que j’ai tout écrit et que j’avais étudié. Je remercie mes parents qui m’ont beaucoup encouragée, c’est grâce à eux que j’ai été la première de la préfecture. Je remercie aussi les enseignants puisque sans eux je n’allais pas être la première. Ceux qui ont échoué, je les encourage ; l’année prochaine que Dieu leur donne l’examen eux aussi », a résumé la future collégienne.

Ce même établissement a enregistré un autre lauréat. Il s’agit du 2e de la Cité de Karamökö Alpha mö Labé. La joie de Thierno Ousmane Diallo est immense et il a tenu à l’exprimer en peu de mots.

« Je suis heureux, je suis content aussi du résultat de notre établissement puisque nous avons eu 100%. On a bien travaillé, et puis les sujets n’étaient pas difficiles pour nous. Ce qu’on avait fait pendant les cours normaux, c’est ce qu’ils nous ont donné. Je pensais être bien placé puisque j’avais bien travaillé. Ceux qui ont échoué, je les encourage, le secret pour réussir c’est de bien travailler. Je remercie mes parents et les enseignants », conclut-il.

À noter que la préfecture de Labé avait un effectif de 7mille143 candidats dont 3mille910 filles pour le compte de l’enseignement général ; tandis que pour le franco-arabe les candidats étaient de 222 dont 115 filles. Au total, 33 centres ont accueilli les candidats de l’enseignement général ; et 6 centres ont reçu ceux du franco-arabe.

Après les résultats publiés ce lundi 24a août 2020, 4mille930 candidats dont 2mille689 filles ont été déclarés admis. Ce qui donne un taux de réussite de 69,02 % au profit de l’enseignement général. Pour le franco-arabe, il y a eu 202 admis dont 102 filles soit 90,99 %, nous a confié le chargé des examens de la DPE de Labé, Hamady Sow.

Tidiane Diallo correspondant à Labé

620 44 25 83