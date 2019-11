Habitat : le Ministère de la Ville lance une mission de sécurisation physique des titres fonciers de l’État 

Le Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire (MVAT) a procédé mardi, 19 novembre au lancement officiel de la sécurisation physique des 57 000 hectares identifiés et immatriculés au titre foncier par les services des domaines et cadastre.

L’objectif est de procéder à l’identification, la sécurisation et au bornage des domaines et réserves foncières de l’État.

Selon le secrétaire général du Ministère Mohamed Maama Camara, pour le moment, cela permettra aux citoyens de faire la différence entre les propriétés individuelles et celles étatiques.

« Une bonne partie des dossiers dans les tribunaux sont des dossiers domaniaux, cela parce qu’il n’y a pas de différence entre propriété étatique et propriété individuelle. C’est pourquoi le professeur Alpha Condé a pris l’initiative de mettre le Ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire dans l’identification et la sécurisation des propriétés étatiques. Donc cela étant le ministère de la ville à travers la direction nationale du cadastre a mis les équipes techniques sur le terrain, au jour d’aujourd’hui ils ont pu identifier 57 000 hectares sur l’ensemble du territoire comme étant la propriété foncière de l’État. Ce n’est qu’une première phase, les équipes sont toujours sur le terrain pour identifier les autres sites. Cette première phase, le Ministère a initié la sécurisation physique aussi après la sécurisation juridique. Après avoir pris les arrêtés et les titres fonciers qui sont la sécurisation juridique, il faut procéder à la sécurisation physique, aller planter les bornes pour délimiter carrément les propriétés étatiques », explique-t-il.

Pour mener à bien cette mission, le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire travaille en collaboration avec quatre entreprises nationales qui sont chargées de sécuriser tous les biens de l’État à travers le territoire national. D’où une visite de terrain par les médias des sites des réserves foncières de l’État à Sonfonia Lac et Nord France (Matoto).

« Nous sommes là pour faire le lancement de l’opération d’implantation et de bornage des domaines et réserves foncières de l’État qui a commencé par la zone spéciale de Conakry. Ça fait partie de la sécurisation physique des domaines et réserves foncières de l’État car la sécurisation juridique ça c’est déjà fait. Nous sommes à un peu plus de 3000 titres fonciers établis pour 57 480 hectares réservés. Donc aujourd’hui c’est le lancement de cette opération de bornage que nous avons fait à Sonfonia Lac ici », dit Elhadj Mamadou Thiam, directeur national adjoint des domaines et cadastre du Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire.

À rappeler que ces sites à sécuriser devront abriter plus tard des logements sociaux.

Maciré Camara

+224 628 112 098