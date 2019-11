Habitat : l’évaluation participative du schéma directeur pour l’aménagement du territoire au cœur d’un forum, à Faranah

Dans le cadre du déroulement de ses activités, le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU-Habitat) en collaboration avec le Gouvernement de la République de Guinée à travers le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire organise du 11 au 22 novembre 2019, une série de foras dans les huit (8) régions administratives du pays.

A Faranah, ce forum sur la gouvernance des institutions, urbanisation durable et les opportunités de croissance économique à l’horizon 2040 a démarré ce jeudi 14 novembre 2019. C’est la salle de conférence de l’Ecole Normale des Instituteurs qui a servi de cadre à cette rencontre.

Présidée par le gouverneur de la région administrative de Faranah, plus de quarante participants venus des différentes préfectures de la région ont prennent part a cette rencontre. Durant deux (2) jours, les participants se focaliseront sur le thème ‘’Évaluation Participative du schéma National d’Aménagement du Territoire de la Politique Urbaine National ».

Au nom des animateurs de ce forum, Mamadi Cissé nous a dégagé l’objectif de la mission en ces termes : « La présente mission a pour objectif, d’animer deux concertations régionales : Foras régionaux. La tenue des foras qui est une étape de la réalisation du forum urbain national, première activité du résultat 2 du projet .Les foras régionaux vont permettre à collecter des contributions des communautés et des services techniques des administrations publiques et privées, sur le développement durable des villes pour une bonne gouvernance urbaine. Le Schéma National de l’Aménagement du Territoire (SNAT) dont sa concertation est une activité du résultat 3 à savoir l’évaluation du schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT 1991), la définition et la validation de nouvelles orientations stratégiques le futur SNAT. »

Présidant la cérémonie d’ouverture de ce forum régional dans sa zone, le gouverneur Sadou Keita a tout d’abord remercié le ministre de l’Aménagement du Territoire, avant d’affirmer : « Je remercie le gouvernement guinéen et le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire pour avoir initié ce forum, parce-que vous remarquerez qu’il y’a trop de désordres dans nos villes, il y’a même ce qu’on appelle de l’anarchie dans les constructions et si le gouvernement décide de doter nos régions d’un schéma directeur pour permettre d’entretenir l’urbanisation et la modernisation de nos villes, c’est une action à saluer. Je souhaite que les cadres qui participent à ce forum, participent activement aux débats. Quand vous prenez notre ville ou notre région, vous voyez de n’importe quoi et n’importe où. A l’accès de la résidence d’un préfet, vous voyez un marché qui encombre le passage et voyez des stations qu’on construit même dans les lits des cours d’eau. Ce qui concours à la longue à rétrécir les lits et ensuite à tarir les lits de ces cours d’eau, ce qui est très néfaste. On n’a pas aujourd’hui dans nos grandes villes des espaces pour mettre des équipements sociaux parce que tout est occupé même les routes, difficile qu’on peut faire une tracée parce que chacun construit sans se référer à l’habitat. Aujourd’hui s’il y’a un tel forum sur l’évaluation participative du schéma directeur pour l’aménagement du territoire, nous, autorités administratives, nous ne pourrons que saluer les initiateurs et les soutenir. »

Ce forum régional pour Faranah prendra fin vendredi 15 novembre 2019, dans la capitale de Sankaran.

Lanciné keita, depuis Faranah

+224 628 464 659