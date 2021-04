HAC : 1500 journalistes recevront leur carte professionnelle le 3 mai prochain

Invité lundi 26 avril 2021, dans l’émission ‘’Les Grandes Gueules d’Espace, Boubacar Yacine Diallo, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), a abordé beaucoup de questions concernant la presse guinéenne. Après avoir fait un bilan de son travail à la tête de la HAC, il a révélé le nombre de journalistes devant recevoir la carte professionnelle.

« Le premier constat que j’ai fait concernant le journalisme, j’ai trouvé dans mon bureau près de 100 cartes de journalistes fabriquées mais qui n’avaient pas été retirées parce que la carte coûtait 100 mille FG. Et je reconnais là-dans un journaliste mais malheureusement qui n’avait pas 100 mille. Donc, ils n’ont pas été capables de venir retirer leurs cartes. J’ai proposé à mes collègues que la carte soit gratuite pour permettre à chacun d’y accéder mais… Deuxième chose, nous avons remarqué que la carte n’était reçue que par ceux qui étaient à Conakry (…) Nous avons donc décidé d’enrôler les gens dans leur rédaction et sur l’ensemble du territoire. Nous avons fait le sacrifice. A date, nous avons eu 4000 postulants. Et sur les 4000 postulants, 2300 ont été réellement enrôlés, dont 8000 à l’intérieur du pays… A date, 1500 journalistes auront leur carte de presse et près de 600 ont été recalés pour des raisons diverses. D’abord, parce que les documents essentiels manquent. Il y a trop de faux documents. Et là, je regrette la légèreté de certains patrons de presse et de certains patrons d’association. Nous avons souhaité que les listes nous parviennent par les associations. Donc le 3 mai, les cartes seront remises à leurs ayants droit au cours d’une modeste cérémonie que nous célébrons à la HAC », a-t-il indiqué.

Boubacar Yacine Diallo entend procéder à un véritable toilettage au sein de la presse guinéenne.

Christine Finda Kamano

