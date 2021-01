Hadiatou Dieng, l’élogieux parcours d’une femme si humble !

Manager hors-pair, Hadiatou Dieng occupe le prestigieux poste de Directrice des Ressources Humaines de l’entreprise maritime mondiale APM Moller Maersk, pour les entités de la Guinée, la Gambie, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Elle gère sous sa direction plus de cinq cent employés nationaux et expats.

Sa maitrise parfaite de la Gestion en général et de la GRH en particulier, sa connaissance exhaustive de la législation du travail des différents pays qu’elle couvre et son DEA en économie obtenu à l’Université Sorbonne Paris Nord (PARIS XIII) font d’elle l’une des meilleures DRH de la sous-région.

Formatrice internationale certifiée en matière de GRH, membre éminente de plusieurs associations locales et Internationales de professionnels en Ressources Humaines, elle participe activement à la promotion de la scolarisation de la jeune fille et à l’insertion professionnelle des jeunes diplômées.

Mariée et mère de trois enfants, elle a su concilier vie professionnelle et vie de famille.

Née le 15 juillet 1981 à Conakry, d’un père économiste et d’une mère médecin, Hadiatou Dieng fit ses débuts à l’école primaire Ganhi de cotonou (Benin).

Après avoir décroché en 1999 un BAC en sciences expérimentales à l’Institution Sainte-Marie (ISMA), elle intègre l’Université Sorbonne Paris Nord de Villetaneuse où elle eut un parcours brillant couronné par une maitrise en Economie et Gestion, et suivie d’un diplôme d’études approfondies en Economie Internationale. Par la suite, elle complète sa formation par une certification en langue Anglaise aux USA.

De retour en France, elle fit ses premières preuves dans des cabinets et dans des entreprises de renom notamment MV2 conseil, Sati Immobilier et France télécom.

Forte de son expérience professionnelle elle décide de rentrer définitivement en terre de Guinée en 2007.

De retour au pays natal, elle fut immédiatement recrutée au département des ressources humaines du groupe AP Moller Maersk.

Son parcours professionnel au sein de cette entreprise mondiale prouve à suffisance qu’elle a su mener à bien son plan de développement personnel.

Leader reconnue par ses collaborateurs, elle a participé à de nombreux colloques et séminaires dans le domaine de la gestion des ressources humaines organisés en Afrique et dans le monde dont entre autres :

PI certification (2010 Dakar, Sénégal) : formation pour recruteur Interprétation de profil sur base de résultats de test psychologiques et psycho techniques.

Ayant également pour projet de société l’accompagnement des jeunes dans leurs formations, elle a mis en place un partenariat entre les entreprises privées et les institutions d’enseignement secondaire. Ceci dans le but de permettre aux étudiants lauréats en fin de cycle un apprentissage en milieu professionnel, alliant ainsi cours théoriques et formation pratique.

Mentor chevronnée, elle participe également à de nombreuses formations en technique de recherche d’emploi, en gestion de carrières et en Management de performance. A ce jour, elle coach plusieurs jeunes diplômés repartis dans les différents pays qu’elle couvre, et qui certainement embrasseront le domaine de la GRH.

Un parcours atypique pour une personnalité si humble !