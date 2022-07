Hadj 2022 : bloquée à Conakry, une candidate pointe du doigt l’agence de voyage SOUAREBA

Le dernier vol au compte du hadj 2022 a quitté Conakry la semaine dernière, comptabilisant 4.525 pèlerins au compte de la Guinée.

Mais il y a plus d’une centaine de personnes qui attendent encore au centre islamique dans l’espoir de bénéficier d’un convoi exceptionnel.

Parmi ces pèlerins figurent des personnes qui crient à l’arnaque et pointent du doigt des membres de la ligue islamique censés aider ces fidèles à remplir le 5ème pilier de l’islam.

Rencontrée, Mme Sacko, abattue, nous confie avoir rempli toutes les conditions et effectué un payement de 140.000.000 millions pour 2 personnes au lieu de 120.000.000 de francs guinéens près d’Elhadj Mohamed Lamine Souaré de l’agence SOUREBA VOYAGE à Gbessia, sans gain de cause.

« Tout ce que la dame vous a rapporté est faux. Elle était au village à Dabola et c’est par le biais de son jeune frère qu’on s’est connus. J’ai un groupement au sein de mon agence appelée SOUAREBA. C’est à travers une autre agence de voyage qu’on a fait connaissance. Ils ont sollicité mon aide. C’est ainsi qu’ils m’ont versé la somme de 121 millions 5 cent pour deux personnes. J’ai insisté sur le fait qu’il n’y avait plus de place mais si on arrivait à octroyer des nombres supplémentaires, je pourrais les faire voyager. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Donc, j’ai restitué les 120 millions, parce que le million qui restait constituait pour l’ensemble des frais du dossier. Voici ce qui s’est passé entre nous », a fait savoir la dame.

Contacté par notre rédaction, l’accusé nie avoir reçu une quelconque somme de la part de dame Sacko, plutôt de son frère, à travers un intermédiaire qui est une agence filiale de Souareba Voyage et soutient avoir restitué la somme.

« Nous étions deux à faire le versement chez Elh Souaré qui nous a rassurés qu’il pouvait nous aider, ma belle-mère et moi à aller à la Mecque. Sur le coup, j’ai fait un versement de 70 millions et j’ai payé le reste de la somme qui s’élève en tout à 140.000.000 millions à Elh Souaré. Après près de 2 mois, le jour du voyage, il a embarqué tout le monde sauf moi. C’est là qu’il a décidé de rendre 120.000.000 au lieu de 140.000.000fn. Avec la complicité de Hadja Haba, ils ont fini de dilapider mon argent. Comment me rendre maintenant à la Mecque pour le Hadj ? », s’interroge cette candidate au pèlerinage.

Mme Zeinab Sacko continue de passer ses nuits au centre islamique de Donka, dans l’espoir d’effectuer son voyage pour la Mecque au compte de cette année.

Mariame Mayi Cissé