Hadj 2022 : le tarif fixé à 60 millions de francs guinéens

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, 26 mai 2022, à la télévision nationale, le secrétariat général des Affaires Religieuses a mentionné que le pèlerinage aux lieux saints de l’islam aura bel et bien lieu cette année.

Par ailleurs, il a fixé modalités des inscriptions, le tarif et l’âge des pèlerins fixés. A en croire audit communiqué, ce sont 4 527 personnes qui sont autorisées à effectuer le pèlerinage.

Le tarif du hadj, précise le communiqué « est fixé cette année à 60 millions de francs guinéens et les candidats et candidates au pèlerinage doivent être âgés de moins de 65 ans. Les inscriptions démarreront le lundi 30 mai et se clôtureront ne mercredi 8 juin 2022. »

Parmi les dispositions urgentes à prendre par les candidats figurent entre autres : Payer le montant du hadj à la BCRG dans les comptes ouverts à cet effet ; Etre muni d’un passeport biométrique valide de plus de six mois ou se faire établir un nouveau dès maintenant auprès des services préposés à cet effet au centre islamique de Donka ; Apporter six photos sur fond blanc, la photocopie de la carte d’identité nationale et fournir deux numéros de téléphone…

Mediaguinee