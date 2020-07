Aïssata Daffé après sa nomination : “je suis toujours de l’UFR, je n’ai pas démissionné…”

Interrogée par Mediaguinee sur sa nomination hier par le président Alpha Condé comme directrice générale adjointe de l’Agence Nationale d’Inclusion Economique et Sociale (ANIES), la présidente nationale des Femmes de l’Union des Forces républicaines (UFR) de Sidya Touré, Hadja Aissata Daffé a confié dimanche qu’elle va servir la nation guinéenne. Rappelant qu’elle reste toujours une responsable de son parti.

” C’est un sentiment de joie. En tant que citoyenne si mon pays me demande de servir après plusieurs tentatives comme on le dit que la politique n’est pas une carrière, on me demande d’apporter mes compétences à ailleurs, vraiment je répondrai à l’appel. Je ne peux rien vous dire plus ça que je viens servir mon pays pour donner mes compétences“, dit-elle.

Répondant à la question de savoir si elle reste toujours de l’UFR, dame Daffé de préciser : “je n’ai pas déposé une lettre de démission ça c’est clair, je suis toujours de l’UFR. Et je vais servir mon pays”.

Elisa Camara

