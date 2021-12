Hadja Andrée après la restitution de la villa Belle-Vue : « il me l’avait promis »

Acte historique. A travers un décret lu ce vendredi, 10 décembre à la télévision nationale, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a restitué aux héritiers du feu président Ahmed Sékou Touré -père de l’indépendance nationale-, la villa Belle-Vue. Il aura fallu à la famille Touré plus de 37 ans pour entrer en possession de leur bien qui leur avait été retiré après le coup d’État du 3 avril 1984.

C’est la joie. Mais, je ne suis pas étonnée parce qu’il me l’avais promis et moi je lui fais confiance

.Jointe au téléphone par Mediaguinee, la veuve d’Ahmed Sékou Touré a exprimé sa grande joie.

« C’est la joie. Mais je ne suis pas étonnée parce qu’il me l’avais promis et moi je lui fais confiance. Il m’a demandé, parce qu’il était jeune, il m’a demandé si c’était la propriété du président Sékou Touré, je lui ai expliqué, je lui ai dit: oui, c’est une propriété qu’il a achetée quand il était maire. La Guinée n’avait pas encore l’indépendance. Il a acheté Belle-Vue quand il était maire. Je lui ai dit que c’était un dépotoir d’ordures. Moi-même j’ai cultivé du riz là-bas, Quand il a eu l’argent maintenant il a construit. Je lui ai dit c’est sa propriété. Et il m’a dit : je vais vous le rendre. Ce qu’il a fait, je ne suis pas étonnée parce que je lui fais confiance. Quand il promet, il le fait », a déclaré Hadja Andrée Touré, aujourd’hui âgée de 87 ans.

Maciré Camara