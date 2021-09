Hadja Andrée Touré au colonel Doumbouya : “il faut tout expliquer au peuple”

A l’occasion de la commémoration du 28 septembre 1958, le nouvel homme fort du pays, colonel Mamadi Doumbouya a rendu mardi une visite de courtoisie à la veuve du premier président de la Guinée, Ahmed Sekou Touré à son domicile privé situé à Coléah.

Apparemment très émue de cette visite, Hadja Andrée Touré n’a pas manqué de prodiguer des sages conseils au soldat qui a renversé le régime Alpha Condé le 5 septembre dernier.

“Nous tenons vraiment à venir vous dire merci parc eque vous avez joué un rôle dans l’histoire de ce pays. Vous êtes une réalité vivante en Guinée où on peut venir pour prendre les sages conseils”, a déclaré colonel Mamadi Doumbouya en compagnie du chef d’état-major général des armées, général Namory Traoré.

En retour, l’épouse du président Sékou Touré a formulé des prières pour l’entente entre les Guinéens. Avant de rappeler : “nous sommes de coeur avec vous, sachez cela. Même si vous n’étiez pas venus, nous sommes de coeur avec vous et nous faisons toujours des prières. Le souhait de nos ancêtres est que les enfants de ce pays se donnent les mains. On a eu une chance ; le président Sekou Touré communiquait beaucoup, il faut tout expliquer au peuple. Le peuple comprend mais si vous n’expliquez pas, le peuple ne comprendra pas. Tout ce que le président Sekou Touré faisait, il expliquait au peuple et c’est ce qui nous a sauvés. Ce petit peuple qu’on voit là, il comprend tout(…)”.

Elisa Camara

+224654957322