Hadja Andrée Touré tire sur le Cardinal Sarah : ‘’il raconte du nimporte quoi…’’

Dans son Homélie d’hier mercredi devant de nombreux fidèles à l’église, le Cardinal Robert Sarah affirme que la Villa de Belle-Vue [restituée à la famille du président Sékou Touré en 1994, puis en 2021] est un domaine qui appartenait à l’Eglise. Apparemment choquée par cette déclaration, l’épouse du défunt président et père fondateur de la Guinée, Hadja Andrée Touré, aujourd’hui âgée de 87 ans, a tenu à apporter un démenti cingant aux propos tenus par le Cardinal. Lisez !

Mediaguinee : Que répondez-vous au Cardinal Robert Sarah qui vous accuse d’avoir accepté un biens qui ne vous appartiennent pas ?

Si Robert Sarah était reconnaissant, il n’aurait jamais parlé de la sorte

Hadja Andrée Touré : Comme vous le savez, ça me surprend de la part de Robert Sarah. Robert Sarah est un homme que mon mari a beaucoup aidé, a aidé son ethnie (les Koniaguis) qui manquait de tout, même de protection. (…). Quand mon mari a fait une tournée là-bas, il n’a pas supporté cet état de fait. A son retour ici à Conakry, il (mon mari) a pris son argent pour acheter des milliers d’habits pour les hommes, femmes et enfants koniaguis. Et il a formé une délégation pour aller les habiller. Personnellement, je devrais partir avec cette délégation mais malheureusement, je suis tombée malade et je n’ai pas pu aller. Ce sont les Hadja Mafory Bangoura qui sont allées. Les membres de cette délégation ont dit que c’était une honte que des hommes jusque maintenant, soient comme cela. Je précise que le Président de la République, Ahmed Sékou Touré était très implanté dans cette région. Ces hommes (koniaguis) étaient exposés et les gens devaient les photographier pour publier (…) C’est cet homme que j’entends aujourd’hui raconter des bobards. Qu’il sache que celui qui a donné une bonne éducation à son peuple (Koniagui), c’est bien le président Ahmed Sékou Touré. Quand celui-ci raconte aujourd’hui du n’importe quoi sur le président Sékou Touré, ça m’écœure parce qu’il n’est pas reconnaissant. S’il (Robert Sarah) était reconnaissant, il n’aurait jamais parlé de la sorte.

Il a menti et c’est vraiment dommage pour un homme qui se dit un homme de Dieu

Le Cardinal dit que ces domaines sur lesquels se trouvent les cases de Belle-Vue n’appartiennent ni à vous, ni à votre mari encore moins à la famille Touré. Qu’ils appartiennent à l’Eglise ? Est-ce vrai ?

Ce n’est pas vrai, c’est tout simplement du mensonge. Il a menti et c’est vraiment dommage pour un homme qui se dit un homme de Dieu. Au moment où mon mari achetait ce terrain, c’était un terrain nu. C’était d’ailleurs un dépotoir d’ordures. Mon mari a acheté ce terrain quand il était maire. Donc bien avant l’indépendance. Et quand il a eu des moyens, il a construit les cases. Mais quand il a construit les cases, il les a laissées à la disposition de l’Etat et l’Etat envoyait ses hôtes là-bas. A l’époque, j’avais dit ceci à mon mari : ‘’Je crois que tu es en train de créer des confusions. Parce que les gens vont penser que c’est un domaine de l’Etat alors que c’est ta propriété’’. Il m’a répondu : ‘’qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ? Moi j’habite dans une maison de l’Etat. Donc, c’est normal que je mette ma propriété à la disposition de l’Etat’’. Telle a été la réponse de mon mari, et c’est ce qu’il a fait.

Plus loin, le Cardinal affirme que déshonorez la mémoire de votre mari en acceptant de recevoir ces domaines

Je précise que le président actuel, le colonel Mamadi Doumbouya s’est bien renseigné avant de prendre sa décision. Il m’a appelé pour me demander

Je crois qu’il (Robert Sarah) n’a pas la tête sur les épaules parce que quand on se dit homme de Dieu, on doit au moins dire la vérité. Il sait parfaitement que ce domaine appartient au président Ahmed Sékou Touré qu’il a acheté de son argent. Mais hélas ! Les hommes sont ce qu’ils sont. Aujourd’hui, le Président Sékou Touré n’est pas là, ils sont en train de dire du n’importe quoi. Moi je ne suis avide des biens matériels et je me suis toujours contentée de ce que j’ai. Je ne suis pas de tout avide. Par conséquent, je ne peux prendre ce qui ne m’appartient pas. Je précise que le président actuel, le Colonel Mamadi Doumbouya s’est bien renseigné avant de prendre sa décision. Il m’a appelé pour me demander. Ce jour, le Colonel m’a dit ceci : ‘’Hadja, est-ce que c’est vrai que ce domaine est une propriété du président Ahmed Sékou Touré ?’’ J’ai dit : oui, c’est effectivement une propriété privée du président Ahmed Sékou Touré. J’ai tout expliqué au président Colonel Doumbouya, en ajoutant que le président Ahmed Sékou Touré a eu ce domaine bien avant même l’accession du pays à l’indépendance nationale. Le président Ahmed Sékou Touré partageait tout et il donnait tout. Bref, j’ai expliqué au Colonel les conditions dans lesquelles mon mari a acquis ce domaine.

Je regrette franchement que le Cardinal Robert Sarah parle de la sorte parce qu’il se dit homme de Dieu. Quand on est homme de Dieu, on se doit de dire la vérité. Il connaît parfaitement la vérité

Je regrette franchement que le Cardinal Robert Sarah parle de la sorte parce qu’il se dit homme de Dieu. Quand on est homme de Dieu, on se doit de dire la vérité. Il connaît parfaitement la vérité (…) Pour finir, sachez que le Cardinal n’a raconté que des contrevérités. Ce domaine appartient bel et bien à mon mari.

Propos recueillis par Youssouf Keita

