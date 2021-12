Hadja Halimatou Dalein : symbole du fair-play politique, une altruiste née (Par IKD)

Le landernau politique guinéen est sérieusement infesté ces dernières années par des laquais véritables adeptes de la division sous l’autel de l’ethno stratégie. Cette espèce de mauvaise augure s’est donnée pour mission de diviser les fils du pays pour assouvir leurs sales besognes.Une pratique peu orthodoxe qui a fait recette sous le magistère du défunt régime CONDÉ. Conséquence, crise de confiance, mépris et méfiance entre certaines composantes de la société guinéenne. Malgré la perte brutale de ce régime qui a laissé des plaies béantes au sein de la société, certains de ses lieutenants tentent désespérément d’exister en perpétuant la culture de la haine et de la division.

Face à cette situation préjudiciable à l’unité nationale, elle a décidé de faire la politique autrement. Militante engagée de l’union des forces démocratiques de Guinée( UFDG), Hadja Halimatou Diallo tente constamment de briser les codes pour recoudre le tissu social.

Pour elle, les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Elle le démontre dans ses rapports au quotidien avec ses concitoyens. Malgré le cauchemar infligé par le régime CONDÉ à l’UFDG, Hadja Halimatou Diallo a toujours gardé de bonnes relations avec les militants de l’ex parti au pouvoir. En témoigne sa présence aux différentes cérémonies de baptêmes, mariages et de de décès dans les familles du RPG Arc-en-ciel. Une attitude qui lui vaut souvent des reproches des militants de son parti qui ne semblent pas comprendre un tel comportement. L’épouse de Cellou Dalein Diallo envoie ainsi un signal fort et une leçon à la classe politique: la promotion du fair-play politique en privilégiant l’humain tout court.

Cette qualité d’une ressemblance rare, Hadja Halimatou Diallo la doit certainement à son milieu d’enfance.

Originaire du Fouta Djallon, elle naît et grandi à Kindia, la cité des agrumes considérée comme la capitale de la basse côte, véritable cité cosmopolite qui ne laisse aucune chance aux comportements rébarbatifs. Pour elle, il n’y a pas de Peulhs, Malinké, Soussou, Guerzé, …Il n’y a que le Guinéen tout court. Ce Guinéen peut être du PEDN, du RPG-ARC-EN-CIEL ou encore de L’UFDG. Cela ne constitue en aucun cas une, une barrière infranchissable qui sape les liens sociaux. Épouse laborieuse, mère et combattante politique, Hadja Halimatou Diallo assume son leadership aux côtés de son intrépide mari dans l’animation du champs politique avec en toile de fond, la conquête du pouvoir par les urnes. Ce combat, elle est prête à le mener avec conviction humanisme, altruisme et détermination.



Ibrahim Kalil Diallo

Journaliste

