Hadja Maïmouna : “mon mari Chérif Bah se porte bien”

Contrairement aux informations alarmantes qui circulent sur le vice-président de l’ufdg, Chérif Bah, détenu à la Maison centrale depuis un mois, son épouse rassure : ‘’mon mari se porte bien’’

Interrogée par la presse au cours d’une conférence de presse, jeudi dernier, sur les nouvelles de son époux, Hadja Maimouna Bah a confié qu’il se porte bien, il supporte le coup tout comme ses codétenus Ousmane Gaoual Diallo et Cellou Baldé ».

” Mon mari et beaucoup de cadres de l’opposition sont arrêtés depuis un mois. Je réussis à voir mon mari de temps en temps. Heureusement que moralement il supporte le coup. Parce qu’il sait que c’est de l’injustice. De bout en bout c’est la raison du plus fort et c’est ce qui s’applique sur eux tous. Donc mon mari se porte bien. Ils se portent tous bien”, a fait savoir Hadja Maimouna Bah de l’ufdg.

Elisa Camara

