Hadja Nantou au siège du RPG : ‘’le FNDC est un mouvement mort-né. Aucun de ses membres ne viendra au pouvoir’’

Longtemps absente du pays pour raisons de santé, la coordinatrice nationale du parti présidentiel (RPG Arc-en-ciel), Hadja Nantou Chérif Konaté est de retour au bercail. Elle a pris part ce samedi à l’assemblée générale hebdomadaire de son parti, au quartier Gbessia.

A cette occasion, elle a tenu à remercier l’ensemble des militants et sympathisants qui, selon elle, l’ont soutenu durant toute la période de sa maladie.

« Je tiens à remercier l’ensemble des responsables, militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel qui m’ont soutenue durant ma maladie. Je remercie aussi tous ceux qui n’ont pu le faire », dit-elle.

Poursuivant, elle a condamné les dernières consignes du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo dans un audio largement partagé sur les réseaux sociaux en ces termes : « On a tous entendu les déclarations de Cellou Dalein Diallo. Mais est-ce qu’un candidat qui aspire présider aux destinées de la Guinée peut demander à ses militants de brûler les pneus ? Ils (opposants) sont irresponsables et ils ne sont pas pour la Guinée. Ces gens-là, je veux parler des membres du FNDC ne viendront jamais au pouvoir en Guinée, c’est un mouvement mort-né. Ces responsables n’avanceront pas parce qu’ils n’ont pas de bonne intention pour la Guinée. Soyons vigilants à partir du lundi prochain parce qu’ils se disent prêts à enlever Alpha Condé au pouvoir à partir de cette date. Ils pensent que nous, militants du RPG Arc-en-ciel vont les regarder venir détruire la Guinée ? Je dis non. Donc, qu’ils fassent très attention parce qu’à chaque fois qu’ils ouvrent la bouche, c’est la destruction du pays qu’ils annoncent. Je dis que le FNDC est un mouvement mort-né parce que chacun de ses responsables veut être président et ils n’arriveront jamais à atteindre leur objectif.»

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG