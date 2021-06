Hadja Saran Daraba élue vice-présidente du conseil des sages de la Cedeao

Une Guinéenne très célèbre a été portée samedi lors du 59è sommet de la Cedeao à Accra, au Ghana, à la vice-présidence du conseil des sages de la prestigieuse institution sous-régionale. L’ancienne ministre, ancienne secrétaire exécutive de la Mano River Union et brillante intellectuelle Hadja Saran Daraba Kaba travaillera avec l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan “en vue de soutenir efficacement les efforts de diplomatie préventive et de médiation de la CEDEAO dans les Etats membres”.

«En ce qui concerne la diplomatie préventive, la conférence se félicite de la reconstitution et du repositionnement du conseil des sages de la CEDEAO en vue de soutenir efficacement les efforts de diplomatie préventive et de médiation de la CEDEAO dans les Etats membres. La conférence endosse la liste des membres du conseil des sages et prend note de l’élection de S.E.M Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria et Mme Saran Daraba de la Guinée, respectivement en tant que président et vice-présidente du conseil des sages de la CEDEAO. Elle donne instruction au président de la commission de fournir au conseil l’appui nécessaire, y compris sur les plans techniques et administratifs, pour l’exécution efficace de son mandat», a indiqué la confrence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao dans son communiqué.

Noumoukè S.