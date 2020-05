Hadja Saran Daraba testée positive au Covid-19

La maladie à coronavirus continue son expansion en Guinée avec plus de 1800 personnes touchées depuis le 12 mars dernier. La fondatrice du Réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix et ancienne ministre Hadja Saran Daraba Kaba a été testée positive au Covid-19. C’est son fils Ibrahima Khalil Kaba, ministre directeur de cabinet à la présidence de la République qui l’a annoncé sur sa page Facebook.

« Hadja a été testée positive au Covid-19 aujourd’hui. Elle a été prise en charge par les autorités sanitaires. Sa santé et son moral sont bons. Merci pour vos vœux et prompt rétablissement à tous nos malades. Respectons les gestes barrières et les mesures sanitaires. Ensemble nous vaincrons le COVID19 », écrit-il.

Icône de la lutte pour l’émancipation de la femme africaine, Hadja Daraba, 75 ans, est membre du conseil scientifique de riposte conte le covid-19 en Guinée, récemment mis en place par le président Alpha Condé.

Mediaguinee