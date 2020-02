Hady Barry du RPG : ‘’le FNDC n’est qu’une commission ridicule. C’est le peuple de Guinée qui a élu le président de la République’’

Suite à la déclaration du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui annonce qu’il ne reconnait plus le président Alpha Condé, Hady Barry membre du bureau politique national du RPG arc-en-ciel (au pouvoir) a appelé les opposants ne pas semer le trouble dans le pays. Considérant le FNDC comme une commission ridicule, le secrétaire général du Ministère du Plan et de la coopération internationale appelle les membres du FNDC à voir au-delà de leurs intérêts personnels

« Le FNDC n’est qu’une commission un peu ridicule. Le président de la république est élu par le peuple de Guinée. Une portion du peuple ne peut pas dire qu’il ne le reconnaît pas. S’ils ne le reconnaissent pas, le peuple les écoute, les regarde. Nous, nous considérons, nous les partisans du Professeur Alpha Condé et une grande majorité du parti et du peuple de Guinée, on le considère comme étant le président de la Guinée. Ils ont certainement l’intention de boycotter mais c’est dommage. Pourquoi hier ils ont soutenu ce qu’ils condamnent aujourd’hui ? N’est-ce pas que le général Conté avait bénéficié d’un certain appui ? Tous ceux qui contestent aujourd’hui faisaient partie des ténors de l’époque. Alors pourquoi ils condamnent ce qu’ils ont soutenu hier, notamment le changement de la constitution. Tout ce qu’on leur demande, ils ne sont pas obligés de voter, mais d’éviter de créer des histoires inutiles pour le pays parce qu’après tout je ne vois pas quel est l’intérêt. Ils ne doivent pas seulement voir leurs ambitions personnelles, ils doivent voir l’intérêt du peuple de Guinée. C’est ce qui est très important à la base. Nous nous restons sereins, nous irons aux élections et le peuple se prononcera. Si le peuple est pour il nous le dira, s’il est contre il nous le dira. C’est lui le dernier souverain », a-t-il conclu.

Maciré Camara