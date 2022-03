Hadya Présie droite dans ses bottes: « il n’y a jamais eu de pardon, il n’y en aura jamais… »

A peine sortie de prison suite à la grâce du président de la transition, la cinéaste Hadiatou Bah plus connue sous le nom de « Hadya Présie » s’est adressée aux personnes qui remercient Thierno Mamadou Dansoko, l’opérateur économique qui est à l’origine de son emprisonnement.

Hadya Présie demande à ces personnes de ne pas l’identifier dans leurs messages de remerciement à l’opérateur économique. Elle indique qu’elle ne doit sa liberté qu’à Dieu et qu’au président de la transition colonel Mamadi Doumbouya.

« Attention aux gens qui remercient l’opérateur économique qui m’a envoyée en prison. Il n’y a jamais eu de pardon. Il n’y en aura jamais entre nous. Et si je suis dehors, libre, c’est grâce à Dieu et grâce au président Mamadi Doumbouya et personne d’autre. Alors si vous voulez remercier celui qui m’a mise en prison, c’est votre choix, mais évitez de m’identifier dessus », a écrit Hadya Présie sur sa page Facebook.

Selon nos informations, avant la grâce présidentielle, l’opérateur économique, Thierno Mamadou Dansoko s’était désisté grâce aux bons offices des sages. Sadjo Bah