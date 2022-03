Graciée par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya à l’occasion de la célébration de la journée international des droits des femmes, la cinéaste Hadiatou Bah alias Hadya Présie a recouvré sa liberté ce mercredi 09 mars, après près de deux(m mois de détention dans l’affaire de 3000 dollars qui l’opposait à l’opérateur économique Thierno Mamadou Dansoko.

Au sortir de la prison, Hadya Présie a promis de voter pour celui qui lui a permis de retrouver les siens une fois que ce dernier sera candidat à la présidentielle.

« Je suis très fière du président qu’on a aujourd’hui, qui pense aux femmes et qui pense à la population. J’ai un peu regardé les journaux, je vois qu’il s’intéresse à l’avis des populations, ce qu’on avait jamais eu. Et une grâce à l’occasion de la fête de la femme, je suis très fière de ce président. Et je tiens à dire que je n’ai encore jamais voté pour un président guinéen. Mais, si aujourd’hui ce président-là se présentait ce n’est pas seulement pour cette grâce là c’est pour la façon dont il s’intéresse à la maison, je voterais pour lui. Et je lui dis merci et merci à son ministre de la justice. Je suis très fière d’avoir fait la prison pour cette raison qui m’a amenée ici », a déclaré Hadya Présie accompagnée de l’un de ses avocats Me Amadou Oury Diallo.

Elisa Camara/ Christine Finda Kamano

