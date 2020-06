Hafia 1 : le ministre de la Ville visite les travaux de dégagement des points critiques susceptibles de créer des inondations

Lancés vendredi dernier, les travaux de dégagement de plus de 150 points critiques susceptibles de créer des inondations à Conakry se poursuivent dans plusieurs endroits au niveau des communes.

Dans le but de s’assurer que les dits travaux évoluent à un rythme satisfaisant, le ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire en compagnie de ses cadres techniques et du maire de la commune de Dixinn était ce vendredi, 19 juin, au quartier Hafia 1 pour constater de visu les travaux en cours de ce côté.

Arrivés sur place aux environs de 15 heures, le ministre et sa suite ont été spontanément accueillis par une foule composée de jeunes de femmes qui chantaient et dansaient. Car, selon eux, grâce à cette vaste opération de dégagement en cours, leur quartier ne connaitra plus d’inondations cette année.

« Nous dansons parce que nous sommes contents des travaux en cours dans notre quartier. C’est la toute première fois à ma connaissance que les autorités amènent des machines ici pour procéder à un tel travail qui vise à nous épargner des inondations. Nous remercions le Président de la République, Pr Alpha Condé ainsi que tous les membres de son gouvernement pour cet acte hautement appréciable en faveur de nous les citoyens. Bravo et encore bravo au ministre de la Ville », nous a confié madame Hawa Soumah.

Pour le chef de quartier, cet acte du gouvernement à travers le département en charge de la ville vient à point nommé pour la simple qu’une grande partie de son quartier est souvent inondée au moment des grandes pluies.

« Je voudrais tout simplement dire au gouvernement que son acte est vivement salué par ma population. Nous sommes heureux et nous vous promettons que ces parties débarrassés d’immondices ne seront plus des dépotoirs », dira Aly Camara.

Quant au maire, il n’a pas caché ses sentiments de reconnaissance aux autorités gouvernementales en ces termes :

« Mon sentiment est un sentiment de joie. Mes remerciements vont à l’endroit du ministre de la ville qui a pris le courage pour se mettre à notre disposition et nous accompagner dans le désenclavement. Parce que je dois vous avouer que les gens de ce quartier étaient complètement enclavés par les pluies qui tombent et rentrent dans les chambres. Je suis à ma 4ème année de responsabilité de la commune de Dixinn, mais c’est la première fois qu’un tel travail voit le jour. Nous demandons aux autres départements impliqués dans la gestion des ordures d’emboiter les pas du ministre de la ville pour que nos communes soient complètement propres. Je remercie le ministre Ibrahima Kourouma pour la qualité du travail que je vois, je l’apprécie par sa façon de faire et je vois que c’est un ministre du terrain », a mentionné Mamadou Samba Diallo, avant de demander à sa population de respecter le travail qui est en train d’être fait dans leur localité.

Heureux de constater que le travail avance bien et que les populations adhèrent à ce qui est en train d’être fait, le ministre Kourouma a tenu à préciser :

« En tant que chef du département, je voudrais d’abord exprimer toute ma reconnaissance au Ministère de l’Administration du territoire à travers le maire qui a bien voulu nous accompagner dans la sensibilisation de la population et aussi dans la mise en œuvre de ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui. Le sentiment que j’ai aujourd’hui est un sentiment de satisfaction et de joie parce que ça prouve en plus que la population adhère aux idéaux du Président de la République, Pr Alpha Condé et qu’elle soutient entièrement ses actions. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui, c’est une action initiée par le président Alpha Condé qui a dit, qu’il faut tout faire pour que d’ici la saison des pluies, que des populations ne se trouvent dans une situation compliquée…. »

Plus loin, il a invité les populations à prendre toutes les dispositions pour ne pas que les canaux d’évacuation des eaux déjà ouverts soient à nouveau bouchés par des ordures.

« Nous allons envoyer des camions pour enlever tout ce qu’il y a autour de ces caniveaux pour éviter qu’ils ne retombent dans lesdits caniveaux », promet-t-il.

Youssouf Keita