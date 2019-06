Hafia FC : le président Kerfalla Camara KPC confirme Pascal Baruxakis au poste d’entraîneur principal

Conakry le 16 juin 2019- A l’issue de la 26ème journée du championnat de Ligue Guinéenne de Football professionnel, le Hafia Football club du président Kerfalla Camara KPC a validé son ticket pour la prestigieuse ligue des champions Africaine de la CAF- Confédération Africaine de Football- pour la saison 2019/2020.

Quelques heures après, le président KPC a confirmé Pascal Baruxakis au poste d’entraineur principal du club pour la saison prochaine.

Pour rappel, Pascal Baruxakis a été nommé entraîneur par intérim au soir de la lourde défaite du Hafia FC 4-0 contre le Horoya AC le 31 mars dernier en lieu et place de l’entraîneur espagnol Xavier Bernal, alors que le Hafia FC occupait la cinquième place avec 22 points après 15 matchs joués pour 6 victoires, 4 nuls et 5 défaites.

Depuis sa nomination au poste d’entraineur par intérim, le Hafia FC a livré onze matchs pour 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite, soit 22 points pris, sur 33 possibles alors que son prédécesseur a obtenu 22 points sur 45 possibles.

Ce, après avoir assuré le poste d’entraîneur intérimaire trois fois sous la présidence de Kerfalla Camara KPC ; une fois en ligue 2 en 2014 à la place d’Ousmane Pélé Diop et deux fois en ligue 1 ; en 2015 après la démission du Brésilien Antonio Dumas, l’actuel entraîneur de l’AS Kaloum et quand le Hafia FC et Xavier Bernal se sont séparés à l’amiable en avril 2019.La qualificatio

n en ligue des champions CAF cette année, après 35 ans d’absence, a pesé lourd pour la confirmation de Pascal Baruxakis au poste d’entraineur principal du 1er triple champion d’Afrique des clubs.

Hafia Football club, la légende continue.

Cellule de Communication et Médias