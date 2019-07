Hajj 2019 : sur 27 convois, 2 partiront de Conakry ce 24 juillet...

« Le convoi numéro 1 part de Conakry à 17 heures et le numéro 2 à 19 heures si Dieu le veut bien »

La date pour le départ des pèlerins guinéens vers les lieux saints de l’Islam a été fixée au mercredi 24 juillet 2019. Ils seraient au total 8000 pèlerins à accomplir cette année ce cinquième pilier de l’Islam qui vise à l’absolution des péchés. Rencontré dans la nuit de ce 23 juillet au Centre Islamique de Donka, le ministre Conseiller et président de la Commission des pèlerinages Ansoumane Condé a affirmé que des leçons avaient été tirées des expériences passées en vue de soulager les pèlerins et faciliter leurs voyages vers les lieux saints de l’islam, en Arabie Saoudite.

« Tout se passe très bien. Cette année, on a eu un quota de 8000 pèlerins et les 8000 pèlerins sont aujourd’hui complètement inscrits. Donc, nous sommes dans les dernières formalités de départ de Conakry vers les lieux Saints de Islam. Actuellement, ce sont les dernières impressions de visas et l’émission des billets. C’est à ce niveau que nous sommes actuellement. Nous avons derrière nous les questions d’inscription, les questions de payement, les questions des passeports et aussi les questions de concession des groupes. Mais simplement que l’organisation a changé. Au lieu que tous les pèlerins, les 8000 pèlerins se retrouvent ici en un seul endroit, on a décongestionné. Et ça c’est l’une des recommandations fortes des journées de concertation et de réflexion sur le Hajj qui se sont tenues au palais du peuple, auxquelles les uns et les autres ont participé. Il y a eu 24 points de recommandations et une des recommandations fortes était notre doléance de préfinancement du Hajj. Parce qu’en tirant des leçons des expériences des dernières années, on s’est rendu compte que nous étions dans l’ancien système. À savoir, c’est-à-dire on attend d’abord que les pèlerins finissent de payer leurs tarifs, on collecte et on va maintenant en Arabie Saoudite pour aller régler. Ce qui a changé là-bas c’est que l’opération est devenue prépayée. Vous payez, le visa vient, vous ne payez pas, vous n’avez pas de visa dans le pays. Et c’est pour ça l’an passé, il y a eu beaucoup de cris autour de la problématique de visa, jusqu’à ce qu’une nuit, le fait que le consul n’était pas accessible, deux vols ont été ratés et il a fallu reconduire ces deux vols plus tard, donc ça a perturbé complètement le dispositif organisationnel de la Guinée », a-t-il affirmé.

Deux convois devront quitter Conakry ce 24 juillet. Le ministre Ansoumane Condé ajoute que les pèlerins dispersés dans des lieux de regroupement à travers la capitale n’auront aucun mal à se rendre à l’aéroport

« Dans les conditions normales, les deux premiers convois vont partir ce mercredi, le convoi numéro 1 pour 17 heures et le numéro 2 pour 19 heures si Dieu le veut bien. Vous avez des agences comme Dounia qui ont leur siège, c’est là-bas que tous les pèlerins se regroupent. Et ils sont à travers Conakry, ils ne sont pas au même endroit. Et le départ aussi ce fera comme ça. Par exemple le SIGAR a choisi cette année comme point de regroupement pour être transféré à l’aéroport la mosquée turque à Bambéto. Ça aussi pour quel objectif, parce qu’on s’est dit non seulement le pèlerin ne doit pas souffrir désormais, passer des nuits blanches, il n’y a pas de toilettes, il n’y a pas de point d’eau, il n’y a pas à manger, et ça les rendait nerveux et finalement tout le monde devenait violent, c’est ce qu’on veut éviter. Et ça on a reçu des directives aujourd’hui des orientations très claires du président de la République, pendant les journées c’était une des recommandations fortes de faire en sorte que le pèlerinage soit soulagé ».

Il est à préciser que grâce au préfinancement du gouvernement estimé à 50% du coût du pèlerinage, toutes les redevances et taxes aéroportuaires ont été payées à l’avance en Arabie Saoudite afin de faciliter le voyage des pèlerins vers les lieux saints.

Il est à préciser que 2 vols sont prévus le 24 et le 25 juillet et 4 vols pour le 26 juillet

Maciré Camara et Elisa CAMARA

+224 628 112 098