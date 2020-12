Halimatou Baldé accuse Faya d’ethno-stratégie au sein du BL

‘’Tu passes tout le temps à dénoncer les dérives dictatoriales du régime en place et à l’interne tu appliques les mêmes choses’’

Depuis un certain temps, le parti Bloc Libéral (BL) connait une dissension interne. Son président Dr Faya Millimouno est accusé par certains cadres du parti de jouer à l’opacité dans la levée des fonds et à l’ethno-stratégie.

Au cours d’une conférence de presse ce lundi 30 novembre 2020, l’une cadre du BL en la personne de Halimatou Baldé, vice-présidente du CNJ a chargé Dr Faya en disant : « L’ethno-stratégie qu’il (Faya) utilise c’est pour étouffer les revendications à l’interne pour déplacer le problème. Sinon, le problème on l’a dit, c’est le dysfonctionnement répété au sein du parti. »

Rappelant que Dr Faya Millimouno a plusieurs fois été interpelé sur sa gestion. Mais à l’en croire, le leader du BL a toujours préféré faire la sourde oreille.

Il Faut bien que le président et son clan acceptent de revenir à la raison, a-t-elle invité : « Que nos textes fondateurs du parti soient respectés. Que les principes que nous défendons à l’externe soient aussi respectés. »

Avant de déplorer : « C’est dommage, quand on passe tout le temps à dénoncer les dérives dictatoriales du régime en place et à l’interne on applique les mêmes choses, c’est quelque chose de grave. »

Elisa Camara

