Halimatou Dalein au mariage d’Arfamoussaya Macka : ‘’en Guinée, nous avons besoin d’un homme comme M. Diaby’’

Jamais un communiquant n’aura réuni autant de monde à une cérémonie. Le communiquant le plus célèbre du parti au pouvoir a sanctifié avec faste son union sacrée vendredi et samedi dernier. Arfamoussaya Macka Diaby a rassemblé du beau monde et toutes les sensibilités politiques et sociales guinéennes par ces temps de méfiance entre les acteurs politiques.

De nombreuses personnalités politiques ont assisté à cet acte solennel. Le principal parti de l’opposition a été représenté par le vice-président Dr Fodé Oussou Fofana au mariage religieux vendredi et la première dame de l’UFDG à celui civil ce samedi. Hadja Halimatou Dalein Diallo a loué la personnalité du marié qui se distingue par son comportement très respectueux.

« En Guinée, nous avons besoin d’un homme comme Monsieur Diaby. Parce que, si vous avez constaté à son mariage, presque toute la Guinée était là. Ça c’est par rapport à son comportement, le respect qu’il a envers les gens. Je prie madame Diaby à bien s’occuper de lui. Il a déjà prouvé qu’il est un bon guinéen. On lui confie à madame et vice versa aussi », a déclaré Halimatou Dalein samedi, après avoir offert un présent au couple Diaby.

Mosaiqueguinee