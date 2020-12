Halimatou Dalein : ”il faut prier pour Conté, cet homme a voulu que la Guinée soit un pays de paix’’

Présente mardi 22 décembre 2020, à la cérémonie commémorative de l’an 12 de la disparition de feu Général Lansana Conté, Hadja Halimatou Diallo, l’épouse du président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo, a accordé une interview à Médiaguinee.com. Madame Dalein a pris l’engagement de rénover le Hangar qui accueille les Guinéens, lors de la cérémonie annuelle de Fidaou à l’hommage de l’ancien Président de la République à Lansanayah (Mousayah) dans Tanènè Bouramayah relevant de la commune urbaine de Dubréka.

« Le sentiment que j’ai aujourd’hui est un sentiment de tristesse, parce que ce Monsieur a voulu que la Guinée soit un pays de paix, mais je suis heureuse car il faut toujours prier pour cet homme », dit-elle.

« On a pas pris l’engagement de faire ce hangar. On est venu, on l’a fait, parce que les gens qui viennent pour commémorer le Général mérite d’être dans les conditions respectables, mais on a constaté aujourd’hui que ce n’est pas si commode ici. Donc on a promis d’améliorer un peu le cadre et mettre des ventilateurs », a-t-elle laissée entendre

Mamadou Yaya Barry