Halimatou Dalein lynchée pour avoir assisté au mariage d’un jeune du RPG

La Guinée, c’est le pays de tous les paradoxes. Le président Alpha Condé perd ses sœurs, c’est tout le gotha de l’UFDG, à sa tête Cellou Dalein Diallo, qui fait le déplacement de Mafanco pour les condoléances. Cela est normal. Cellou Dalein perd son frère, le chef de l’Etat et nombreux de ses proches font le déplacement de Dixinn. Cela est aussi normal. Mais, Halimatou Dalein Diallo, connue pour côté social, assiste, en compagnie du Dr Fodé Oussou Fofana, au mariage de Arfamoussaya Macka Diaby, jeune communicant du RPG, c’est le ciel qui lui tombe dessus. Qu’a-t-elle fait de si grave pour mériter un tel lynchage ?

Sur la toile, jamais épouse du politique n’a essuyé autant d’attaques de la part d’affidés de l’UFDG. En quoi le jeune Arfamoussaya est-il coupable de ce qu’on lui reproche ? N’a-t-il pas le droit de penser et de soutenir qui il veut sur les réseaux sociaux?

Dans les sociétés les plus anciennes, le pardon et l’entente ont marqué l’histoire des hommes. En Guinée, depuis plus d’une décennie, tout est politique. Un fossé abyssal est artificiellement créé entre des Guinéens. Aujourd’hui, au palais Sékhoutouréya, bourreaux et victimes ne travaillent-ils pas ensemble autour du président Alpha Condé ? Ce qui n’est pas -on le sait tous- sans frustration dans le parti au pouvoir. Demain, Dalein au pouvoir, les extrémistes qui s’époumonent aujourd’hui pourront-ils lui interdire de travailler avec d’autres Guinéens parce qu’ils l’ont pourfendu hier ? Voilà toute la question. Tout le reste n’est que humeur. Paix en Guinée !!!

Mamadou