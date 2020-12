Halimatou Dalein : ‘’on m’a restitué mon passeport. Ils ont dit que je ne voyage pas’’

Empêchée de quitter Conakry Hadja Halimatou Dalein, épouse du chef de file de l’opposition a finalement reçu son passeport. En partance pour Dakar, vendredi, la femme de Cellou a été refoulée à l’aéroport de Gbessia après avoir fait toutes les formalités. Dans l’émission Africa2015 de la radio Nostalgie, Madame Diallo se demande pourquoi lui interdit-on de sortir du pays… Réaction…

« (…) Je me demande pourquoi on m’interdit de sortir ? Je ne sais pas, je cherche la réponse à la question mais je ne trouve pas. Peut-être parce que je suis l’épouse de Cellou Dalein, ça c’est une autre réponse. J’avais rendez-vous avec le médecin pour les yeux, maintenant je ne sais pas. La dernière fois, j’ai reçu un groupe de femmes qu’on appelle réseau des femmes pour la paix. Où sont-elles ?

Je suis Guinéenne, c’est le pays de mes ancêtres ici. Je suis née en Guinée, j’ai grandi là, j’ai fait mes enfants, je me demande pourquoi toutes ces restrictions. On a été aux élections, vous avez suivi comment ça s’est passé. Ils ont donné des résultats qu’ils ont voulus. Mais, en attendant, laissez-nous vivre notre vie. On m’a restitué mon passeport. Je n’ai rencontré personne, je n’ai vu personne. Ils ont dit seulement que je ne voyage pas. Je n’ai pas eu d’interlocuteur à l’aéroport.

Je suis triste pour tout ce qui se passe dans mon pays. J’aurai aimé que mon pays soit en avant, mais c’est un recul », fulmine Halimatou.

Mohamed Cissé