Hamdallaye Mosquée : le ministre Mouctar Diallo met 105 mètres linéaires de rue pavée à la disposition des populations

Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Mouctar Diallo a procédé ce mercredi, 10 juin à la remise officielle d’une rue de 105 mètres linéaires aux populations du quartier Hamdalaye Mosquée, dans la commune de Ratoma.

C’est un appui financier du PNUD à hauteur de de 120.000 dollars qui a permis de faire ce travail. Ce projet qui a mobilisé 400 jeunes pour le pavage de cette rue de 105 mètres linéaires dont l’initiative est du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes à travers l’Agence Guinéenne des Travaux d’Intérêt Publics pour l’Emploi (AGETIPE) a pour objectif non seulement de créer des opportunités d’emplois permanents et temporaires aux jeunes guinéens mais aussi de renforcer leurs capacités techniques.

Selon, le ministre Mouctar Diallo, c’est au regard du calvaire des populations de ce quartier (Hamdalaye Mosquée) qu’il a décidé avec l’appui du PNUD de réaliser cette voie.

« Etant donné que nous avons pour mission conformément à l’orientation du Président de la République, Pr Alpha Condé et aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana d’être à l’écoute du peuple et d’être au près des populations pour résoudre les problèmes réels. Donc, j’ai décidé avec l’appui de notre partenaire le PNUD de réaliser cette voie. »

« Ce projet a permis non seulement de renforcer les capacités techniques des jeunes mais aussi pour les créer des opportunités d’emploi permanent et temporaire », a-t-il ajouté.

Plus loin, le ministre a rappelé que c’est la première fois que les populations de cette localité ont bénéficié d’une telle infrastructure routière.

« Nous allons encore prolonger cette route et nous allons aussi travailler sur d’autres pavages sur la construction d’autres routes non seulement dans la commune de Ratoma, mais aussi dans d’autres communes de la capitale. Et nous avons en perspective la construction immédiate à très court terme de 18 infrastructures sur le tronçon Conakry-Labé en passant par Coyah-Kindia-Mamou. »

Elisa Camara

+224654957322