Hamdallaye: un jeune décédé ailleurs, transporté pour être suspendu à l’ex-siège des NFD (rapport d’autopsie)

Un homme âgé d’une trentaine d’années, suspendu à une corde, sans souffle de vie, a été découvert très tôt, dans la matinée de ce mercredi 5 janvier 2022, au siège du Parti des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) dirigé par Mouctar Diallo, ancien Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune sous Alpha Condé.

Selon les explications du médecin-légiste rapportées par l’un des vice-maires de la commune de Ratoma, la personne a été tuée ailleurs puis transportée pour être suspendue à cet endroit, à l’aide d’une corde.

Interrogé, le chef de quartier de Hamdallaye 1, secteur 4, Elhadj Mamadou Sanoussy, est revenu sur les circonstances dans lesquelles il a été informé de cette mauvaise nouvelle.

« J’ai été appelé par le chef secteur aux environs de 7h30 minutes, qu’il y a un corps sans vie ici, il est pendu, on est venu trouver effectivement que c’est comme ça. Nous ne le connaissons pas, il n’est pas du quartier et n’a aucune pièce (carte, carte électeur et passeport) sur lui. Immédiatement, on a appelé la brigade anti-criminalité de Kipé, la gendarmerie de Hamdallaye.», a-t-il expliqué.

Après le rapport d’autopsie, un des maires adjoints de la Commune de Ratoma, Sow Abdoul Salam dit être surpris de l’acte.

« Selon le médecin-légiste, ce n’est pas un cas de pendaison de lui-même, c’est quelqu’un qui a été tué dans un autre cadre et le corps est ramené ici pour être pendu…parce que si quelqu’un se pend de lui-même il y aura des effets secondaires sur son corps, parce qu’il peut avoir des urines ou des déchets qui se mettront sur ses habits, mais il n’a pas constaté tout cela.»

Il est demandé aux autorités locales, pour aller dans le sens d’une information large, d’exposer le corps au niveau de la mosquée la plus proche pour l’identification du corps durant une période de 5h ou de 6h de temps.

Mamadou Yaya Barry

622266708