Hausse des appels téléphoniques : vers une grève des consommateurs ?

“Les mois à venir seront très durs”. Cette alerte précédemment faite par le 1er ministre, Ibrahima Kassory Fofana, semble se matérialiser sur le terrain en Guinée. D’abord l’électricité, le carburant, ensuite les denrées alimentaires, et c’est autour des appels téléphoniques de monter en flèche. Si de par le passé, les appels entre opérateurs étaient taxés, et bien ils seront dorénavant payés. C’est ce qui est mentionné dans un arrêté en date du 29, mars dernier publié par le ministère des postes et télécommunications. C’est à la fois une surprise et un regret pour le président de l’union pour la défense des consommateurs de Guinée jointe par Mediaguinee.

<<Nous sommes au regret de constater que dans le secteur de la téléphonie aujourd’hui, les consommateurs sont en train d’être surtaxés. Parce qu’il faut reconnaître que le consommateur supporte déjà la TVA , le consommateur supporte aussi la taxe sur la consommation téléphonique et si vous arrivez encore à mettre une nouvelle redevance qui est de 20FG, je pense que ça va créer énormément de problème>>, a dit N’bani Sidibé.

Sans nul doute, cette autre décision vient enfoncer le consommateur guinéen dans une misère galopante. A l’en croire, la communauté dont il assure la défense risque de descendre dans la rue pour protester contre cette décision du ministre des télécoms.

<< Il faudrait que les gens se mobilisent. Imaginez vous, tu supportes la TVA, la taxe téléphonique, on vient mettre les redevances encore sur les appels. C’est un autre problème. Si on continue de surtaxer les consommateurs, nous allons organiser les activités de protestation contre les décisions. On ne peut pas accepter que le consommateur soit surfacturé dans le secteur de la téléphonie >>, martèle-t-il.

C’est donc un moment fort pour le président de l’union pour la défense des consommateurs de Guinée de porter cette affaire devant les représentants des populations à l’assemblée nationale.

<< c’est l’occasion pour nous de lancer un appel très fort aux honorables députés. Vous savez que dans passé récent, on a institué la taxe sur la consommation téléphonique et on nous faisait croire que c’était de régler un plan de relance, mais cette taxe est toujours en vigueur. Et aujourd’hui si encore le ministre essaie de créer les redevances, nous sommes en train de travailler avec toutes les autres associations à l’international pour voir qui doit supporter cela. Si c’est l’opérateur ou si c’est le dernier consommateur >>, a-t-il mentionné.

Yamoussa Camara

