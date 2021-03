Hausse des prix à Kankan : le kilo de viande négocié jusqu’à 50 000 gnf

A Kankan, 2è ville de Guinée, les prix des denrées de première nécessité continuent de grimper. C’est le cas de la viande dont la flambée du prix du kilogramme inquiète de plus en plus les consommateurs, a constaté notre correspondant dans la localité.

La viande, une des denrées très prisées par la population, n’échappe pas à la flambée des prix sur les marchés de Kankan. A ce jour, pour se procurer un kilogramme de viande dans les boucheries, il faut débourser cinq à dix mille francs de plus sur le prix initial. Alhassane Palle Diallo est restaurateur au rond-point Milo : « Le kilo de viande sans os était fixé à quarante mille. La viande avec os était à trente et cinq mille. Aujourd’hui la viande avec os est vendue à quarante mille mais moi ce qui me concerne c’est la viande sans os. Cela est vendu aujourd’hui à quarante cinq mille, quarante et huit mille jusqu’ à cinquante mille. Chacun fait son prix. »

Le président des bouchers de Kankan explique cette augmentation du prix du kilo de viande par le manque de bœufs de boucherie dans la localité.

« Les bœufs de la Haute Guinée ne suffisent pas pour la consommation d’ici. Depuis que j’ai commencé le travail de boucher, c’est cette année que j’ai vu une telle hausse de prix. Nous avons dit aux autorités de libérer les frontières pour que les bœufs puissent rentrer dans le pays, sinon il n’y a pas de bœufs dans la localité de Kankan. »

Selon les consommateurs, cette hausse impacte leur budget. Et d’ajouter que si rien n’est fait, le prix de certaines denrées pourraient augmenter sur le marché, laisse entendre Alhassane Palle Diallo.

« La hausse du prix de la viande joue sur nous, si ça continue comme ça, nous aussi on est obligé d’augmenter les prix de nos choses. Ce n’est pas notre souhait mais c’est le temps qui fait. Sinon c’est une grande perte qu’on supporte : la qualité de la viande n’est pas bonne, le kilo ne suffit pas et c’est cher. »

A l’image de la viande, les denrées alimentaires comme l’huile, le sucre, le riz et la farine ont aussi connu une hausse de prix sur le marché.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

