Hausse des tarifs hospitaliers : ‘’elle se fera avec des mesures d’accompagnement’’ (Fatou Sikhé)

L’inspecteur général du Ministère de la Santé a annoncé mercredi dernier, qu’une augmentation probable des tarifs hospitaliers dans les services de santé publics pourrait intervenir prochainement.

Interrogée ce jeudi par la radio Espace Fm dans son émission ‘’les Grandes Gueules’’ sur les motivations qui pourraient justifier une telle décision, la Directrice générale de l’hôpital Docteur Donka, Hadja Fatou Sikhé Camara dira qu’il s’agira d’une actualisation des tarifs pourraient être dans l’intérêt de la population.

« Par rapport aux tarifs actuels dans les hôpitaux nationaux et dans l’ensemble du territoire national, il faut reconnaître que l’actualisation qui est prévue est en cours d’exécution. Mais cela va se faire avec des mesures d’accompagnement. Les mesures d’accompagnement comme vous venez de le dire doivent suivre en tenant compte de l’amélioration de l’accueil du malade, des conditions de suivi du malade à l’hôpital et aussi des conditions de travail. Quand on vous dit que ces tarifs doivent être actualisés, c’est dans l’intérêt des hôpitaux, mais dans l’intérêt des palpitations. Les tarifs que nous pratiquons datent depuis 2009. Ils ne correspondent plus à la réalité et de la sous-région et au niveau international et c’est au détriment du malade. Parce que qu’est-ce qui se passe aujourd’hui, de fait que la consultation coûte 15000 fg, c’est-à-dire 750 CFA et cela n’existe même pas dans la sous-région car, nous nous déplaçons tous. Et l’intervention coûte équivalent de 25.000 franc CFA. Aujourd’hui, non seulement le malade empathie puisque lorsque cela est versé à la caisse de l’hôpital, à l’intérieur de l’hôpital, vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des pratiques parallèles qui se déroulent au détriment du malade et cela ne profite pas au malade, peut-être que cela profite à quelques professionnels de santé. Je voudrais vous confirmer que c’est opportun. Quand on vous dit que les tarifs vont être revus à la hausse, c’est de le mettre à un niveau accessible aux populations », dira-t-elle.

Poursuivant, elle a tenu à préciser : « Si vous voyez qu’il y a 12 ans que ces tarifs ne sont pas actualisés, c’est parce qu’il y a une obligation des résultats vis-à-vis de la Guinée. C’est-à-dire que cette augmentation se fera consécutivement en même temps que les mesures d’accompagnement dont le malade a besoin », a expliqué la patronne de l’hôpital Donka.

Elle a terminé en rassurant que la hausse des tarifs qui est annoncée santé sera effective, mais pas dans un bref délai.

Christine Finda