Hausse du prix de carburant: à Sonfonia, plusieurs chauffeurs ont décidé de garer leurs taxis

Dans un communiqué publié hier mardi à la télévision nationale, le gouvernement a augmenté le prix du carburant désormais à 12 mille francs guinéens. Ce mercredi 1er juin, le matin, les chauffeurs n’ont même pas tardé à augmenter le prix du tronçon à 2000fg pour les conducteurs de taxi, à 2500fg pour les conducteurs de tricycles.

Dans la commune de Ratoma, précisément à Sonfonia-Gare, au rond-point de la T7, plusieurs conducteurs de taxis (voitures, tricyles et taxis motos) ont décidé de garer leurs engins. C’est tout à fait une bataille au niveau de la gare. Les voitures viennent rarement et pour les passagers, il faut se bousculer pour pouvoir monter à bord d’un taxi. Face à cette situation, les citoyens ont exprimé leur peine. D’abord pour l’augmentation du prix du tronçon mais pour la rareté de taxis.

Plus d’une heure à la recherche d’un taxi, Issiaga Conté, interrogé, dira d’abord que c’est ce matin qu’il a appris que le carburant a augmenté avant d’ajouter que c’est une autre souffrance qui vient de commencer pour les citoyens.

« Je suis là depuis 7h 30 . Il n’y pas assez de voitures. Beaucoup de chauffeurs préfèrent garer que de prendre les gens. Avec ça, certains ont déjà appliqué les nouveaux tarifs pendant que beaucoup d’entre eux ont carburé leurs engins hier. Au moins pour la journée d’aujourd’hui, ils devaient nous facturer à 1500fg. C’est une autre souffrance qui vient de commencer encore. On est là, on va se bousculer jusqu’à trouver un taxi. En attendant que l’Etat nous vienne en aide, puisque si le transport augmente, le marché deviendra de plus en plus cher. Et tout le monde sait que le Guinéen souffre déjà. », dira-t-il.

Selon Aboubacar Sylla du syndicat des transporteurs sur la ligne Sonfonia-Lambanyi (Ratoma), beaucoup de chauffeurs ont garé et le syndicat n’ose rien dire à ces derniers.

« Le carburant a augmenté à 12000. C’est la population qui souffre. Les chauffeurs ont augmenté le transport, le tronçon c’est 2000fg. Nous les syndicats, on voit la position des conducteurs mais on ne peut rien dire. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont garé leurs voitures. Tu n’as pas vu la circulation, ils sont énervés. Vous voyez les gens au bord de la route c’est par manque de véhicules qu’ils sont là. Je demande au gouvernement de nous aider. C’est dans ce qu’on fait là qu’on gagne notre dépense et si les chauffeurs garent leurs véhicules, on ne parlera plus de syndicats. », a-t-il déclaré.

Assis à côté d’un vendeur de café noir, Mamadou B. Sow, conducteur de tricycle a décidé de garer sa moto et il évoque les raisons qui l’ont amené à le faire.

« Franchement, nous les chauffeurs nous avons des difficultés, nous souffrons énormément. D’abord par rapport aux tracasseries des policiers, ensuite on nous dit que le carburant est monté, c’est des difficultés aussi. Vu que les moyens manquent à la population, au citoyen lambda, nous avons des problèmes. Par rapport au prix, les gens ne veulent pas augmenter à 2000 fg. Et nous le prix c’était à 2000fg, nous allons augmenter 500fg, ce qui veut dire 2500 pour le moment. On attend la réaction du gouvernement. Il y a d’autres qui discutent, ils disent qu’ils ne peuvent pas payer 2000fg. Et tandis que la recette de ça c’est 100 mille francs guinéens par jour. On peut brûler 15 litres par jour. Certains parmi nous sont en train de rouler. Ceux qui ont carburé hier et même les stations, d’autres ne fonctionnent pas d’abord. Ils disent que leurs superviseurs ne sont pas venus pour réglementer le prix. Moi je n’ai pas travaillé d’abord depuis ce matin. Ma moto est garée.La plupart des conducteurs de taxis sont des étudiants diplômés sans emploi. C’est ici qu’on peut pour le moment trouver de quoi vivre. Donc ils n’ont qu’à penser à nous. Le message que je lance aux autorités guinéenes, plus particulièrement au président de la République et au ministre des Transports, c’est de prendre sa responsabilité, qu’il fasse un communiqué pour fixer le prix pour éviter des problèmes entre les passagers et les chauffeurs. », a-t-il expliqué.

Quant à Alpha Oumar Diallo, chef de ligne des conducteurs de taxi moto sur le tronçon Sonfonia-Tombolia, il dit qu’il n’en veut pas à l’Etat. Pour lui, cette augmentation devait se faire depuis longtemps. « Moi je suis derrière la décision du gouvernement. L’Etat aussi travaille avec d’autres personnes. S’ils ont augmenté le prix du carburant, ce n’est pas de leur faute aussi. Depuis le mois de Ramadan, ils devaient augmenter, ils ont supporté beaucoup de charges jusqu’à maintenant. Donc le Guinéen n’a qu’à comprendre cela. Ce n’est pas la population guineenne seulement qui souffre mais c’est le monde entier qui souffre. Nous tous nous savons où il y a le problème. Ce qui n’est pas bon, on va dire que ce n’est pas bon. Moi en tant que chef, j’ai dit à tout le monde d’augmenter le transport. Si le passager payait 2500 fg par tronçon, désormais il va payer 3000fg. Et aux passagers, on va essayer de les sensibiliser pour qu’ils comprennent », a-t-il indiqué.

Christine Finda Kamano

622716906