Hausse du prix de viande à Labé : le kilo se négocie entre 40 et 45 000 fg

Les citoyens de Labé sont confrontés à la hausse des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Le dernier constat fait est relatif au prix du kilogramme de viande qui a connu une hausse vertigineuse. Officiellement vendu à 35000 fg après moult négociations entre autorités communales et la corporation des bouchers, ces derniers sans préavis et sans autorisation vendent désormais le kilogramme entre 40 et 45000 fg. Une situation que fustige cette femme vendeuse du riz qui s’est exprimé sous anonymat.

« Actuellement, nous achetons le kg de viande entre 40 et 45 mille fg en lieu et place de 30 mille fg qui est le prix officiel. Ça fait au moins 3 mois depuis qu’ils ont augmenté le prix. Selon les bouchers, s’ils vendent le kg à 35 mille, ils ne vont pas récupérer le prix du bœuf, à plus forte raison avoir un bénéfice. Nous nous voulons qu’ils ramènent le prix à 35 mille fg », explique-t-elle.

Dans le même sillage, cette autre dame enfonce le clou en ces termes : « Il y a suffisamment de viande à la boucherie, il n’y pas de crise. Ils ont juste augmenté le prix pour fatiguer les citoyens. Actuellement, le kg est vendu à 40 mille si la viande est mélangée. Mais si c’est la viande qui n’est pas mélangée, c’est 45 mille fg. La commune ne nous aide pas du tout, puisque cette violation du prix n’est pas sans conséquence. Alors qu’elle est informé de la situation », précise Fatoumata Diaraye Diallo.

Interrogé sur la situation, Boubacar Kanté, responsable chargé des conflits au sein de la coopération des bouchers de Labé nous a confirmé l’information.

« Exactement, nous avons augmenté le prix de la viande. Mais actuellement, je n’ai pas le temps de répondre à vos questions mais je promets d’apporter plus de précisions dans les jours avenir sur cette hausse du prix de la viande si le temps me permet », réagit- il.

A noter qu’officiellement, le prix de la viande est à 35 mille fg. En tout cas c’est ce qui a été convenu entre les autorités communales et la coopérative des bouchers de Labé. Pour avoir une idée sur cette situation nous avons joint le maire Mamadou Aliou Lally Diallo qui a précisé : « Je suis en réunion, je vous rappelle dès que possible. »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83