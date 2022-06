Hausse du prix du carburant : « 2000 gnf c’est trop avec la conjoncture actuelle  » (Mamadou Sylla, UDG)

Se prononçant ce jeudi 2 juin 2022 sur l’augmentation du prix du litre du carburant à la pompe qui passe de 10 mille à 12 mille francs guinéens, Elhadj Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) a dénoncé une décision unilatérale des nouvelles autorités. Reconnaissant le caractère mondial de cette augmentation, Mamadou Sylla a jugé de trop ce surplus de 2000 GNF compte tenu de la conjoncture actuelle du pays.

« C’est vrai que les nouvelles autorités, je crois deux mois après leur arrivée ils ont diminué le carburant, ils ont amené à 10.000 GNF. Et maintenant ils sont remontés. Ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas continuer et finalement ils ont augmenté. Je peux dire que 2000 GNF c’est quand-même trop avec la conjoncture actuelle, c’est dur pour la population car on parle de période de soudure. Et en plus ça n’a pas été discuté parce qu’on a écouté les acteurs, les syndicats et autres qui devaient être conviés pour discuter du prix, je crois qu’ils n’ont pas été consultés. C’est ça le problème, sinon l’augmentation il n’y a pas de problème », a-t-il déclaré.

Maciré Camara