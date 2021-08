Hausse du prix du carburant : “c’est la conséquence de la mauvaise gestion durant l’année 2020” ( Bah Oury)

Depuis la hausse hier des prix des produits pétroliers à la pompe de 9000 à 11000 fg par litre par l’Etat, chacun va de son commentaire. Mais pour le président de l’Union des Démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG), Bah Oury, cette décision des autorités du pays n’est pas une surprise du moment. Car, dira-t-il, on sait que c’est une conséquence de la situation catastrophique de l’état des finances du pays depuis l’année 2020.

« Comme vous le savez, la crise mondiale du fait de l’épidémie Covid-19 et aussi les particularités de la gouvernance économique et financière de la Guinée ont accentué durant l’année 2020, des difficultés que la Guinée connaissait depuis très longtemps. On s’est servi principalement d’un endettement intérieur de manière excessive pour assurer le fonctionnement de l’Etat au minima. Ce qui fait qu’il y a eu une dette vis-à-vis les crédits à l’état, ce sont accrus à un moment donné de près de 5000 milliards au cours simplement de l’année 2020 qui fait que c’est un trou extrêmement profond qu’il faut combler. L’année 2021 a commencé avec une nécessité absolue de combler ce trou depuis de près de 5000 milliards fg soit près de 5 milliards de dollars. Donc les recettes qui sont très faibles en Guinée ne sont pas suffisantes. Pour cela, d’où première : une volonté autoritaire de bloquer les dépenses des institutions et des administrations malgré le fait que ces dépenses ont été déjà adoptées par la loi des finances 2021. Deuxièmement : au niveau des recettes, on veut coûte que coûte augmenter des taxes à tous les niveaux et on donne des contrats de performance aux responsables des administrations pourvoyeuses des ressources comme : la douane, les impôts etc… D’où la montée de toutes les taxes pour, soit disant combler de lourd déficit qui a été occasionné.

Donc toutes les recettes, on veut les multiplier pour essayer de régler les problèmes de cette mauvaise gestion durant l’année 2020 où on fait trois (3) élections avec une dilapidation des ressources de l’Etat pour satisfaire des clientèles politiques. C’est cela que les autorités actuelles veulent faire payer à la population guinéenne », a déclaré Bah Oury.

Elisa Camara

