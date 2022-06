Hausse du prix du carburant : des citoyens réclament des mesures d’accompagnement au gouvernement

L’impact causé par l’augmentation à 12.000 GNF du prix du litre du carburant à la pompe est déjà ressenti par les usagers de la route. Déjà ce mercredi 1er juin 2022, moins de 24 heures après le communiqué du gouvernement, sur l’autoroute Fidel Castro la circulation était plus fluide qu’à l’accoutumée. Il n’y avait que très peu de taxis et minibus visibles sur cette route connue généralement pour ses interminables embouteillages. Il y a de facto un changement du prix du tronçon selon le moyen de déplacement : 1500 pour les minibus, 2000 pour les taxis et le double du prix habituel pour les mototaxis selon le trajet. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens à qui nous avons tendu notre micro.

«Cette augmentation du prix de l’essence nous fatigue nous les mototaxis, tout comme elle fatigue la population entière, parce que quand on dit tout de suite à quelqu’un de payer 10.000 GNF pour Dabondy à Madina la personne refuse. Et pourtant on achète aujourd’hui le litre d’essence à 12.000 et à 13.000 GNF au marché noir. Ils ont décidé de cette augmentation sans nous prévenir à l’avance et voilà que ça nous complique les choses », a déclaré Mory Souaré, conducteur de mototaxi.

Arrêtée à la station de taxis depuis un bon bout de temps, Mabinty Touré peine à trouver un véhicule pour la ville. Elle demande au gouvernement de venir en aide à la population.

« Ça fait longtemps je suis arrêtée à la plaque ici pour trouver un taxi pour la ville mais jusqu’à présent je suis là. Le gouvernement n’a qu’à nous aider, on souffre vraiment, la vie est devenue dure», dira-t-elle

Pour Touré Djenab, pour faciliter le déplacement des populations suite à cette augmentation du prix du carburant, l’État aurait dû prévoir des mesures d’accompagnement.

« Cette journée a commencé difficilement pour nous. Le prix du carburant a augmenté, le prix du transport aussi a augmenté et on ne trouve même pas de véhicule. Si le gouvernement décide d’augmenter le transport, qu’il mette au moins les bus à la disposition de la population pour faciliter les déplacements. Mais il n’y a pas de bus, pas de taxis et les motos en plus d’être chers ont trop de risques. Et qui parle d’augmentation du prix du carburant parle aussi de l’augmentation du prix du panier de la ménagère. Je reviens du marché comme ça et là encore les prix ont augmenté. Ce qui était à 2.000 gnf est devenu 4.000 gnf et ce qui était à 4.000 GNF est devenu 6.000 gnf. Tu es obligé de changer les condiments ou d’acheter avec le peu d’argent que tu as et revenir après pour le reste », s’est-elle plainte.

Sorti chercher sa dépense, Aboubacar Camara fait ce boulot de pilote de mototaxi pour subvenir aux besoins de sa famille. Avec cette augmentation, il semble inquiet. « Cette augmentation du prix du carburant nous fatigue vraiment parce qu’avec nos clients, quand on leur dit un prix ils refusent. Déjà rien ne va mais comme c’est dans tous les pays, on n’a d’autre choix que d’accepter », a-t-il estimé.

Rappelons qu’à l’instar de la Guinée, d’autres pays comme la Côte d’Ivoire, ont également augmenté de 30 à 40 francs CFA le prix du carburant.

Maciré Camara