Hausse du prix du carburant : ‘’je ne suis pas étonné’’ (Abdoulaye Kourouma du RRD)

Le prix du carburant passe de 9000 à 11000 francs guinéens en Guinée. Cette augmentation continue de susciter des inquiétudes dans la cité. Pour le président du Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD), Abdoulaye Kourouma, cette augmentation que les Guinéens sont dans une situation critique sur le plan financier.

« Vous savez, il y a un problème en matière de gouvernance. Lorsque l’Etat fait face aux difficultés financières, il réfléchit par quel moins il faut se rattraper. Cela dénote que nous sommes dans une situation critique en matière de finance. Donc l’augmentation du prix des produits pétroliers traduit le problème de finance auquel le pays est confronté parce que ce sont des sources de revenus. Donc il faut forcément mettre la population en contribution pour pouvoir se rattraper. Et je pense que personne n’est étonné, moi cas même, je ne suis pas étonné en tant qu’un homme politique parce que je sais que les caisses sont vides et je sais que la Guinée a pris des engagements. Donc, c’est pour mettre la population à contribution pour combler les déficits parce que nous avons des problèmes de finance. Les caisses étant vides, il faut trouver des ressources pour pouvoir combler les trous. Et c’est ce qui vient de se passer », explique-t-il.

Parlant des conséquences de cette hausse, il dira « qu’avec le revenu des Guinéens, c’est accroitre la pauvreté. Ces reformes qui les ont amené à augmenter le prix du carburant, est-ce qu’il y a des mesures d’accompagnement sur les salariés et les ouvriers ? Ils ont donné les coûts des transports, mais ce ne sont pas les coûts des transports seulement qu’il faut voir. Parce que la plupart des fonctionnaires et ouvriers ont des voitures. Ces gens là seront confrontés à une diminution de leurs revenus. Il faut donc s’attendre à une augmentation du nombre de pauvre dans le pays. Mais l’Etat est face à des obligations… »

Youssouf Keita

+224 622285400