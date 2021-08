Hausse du prix du carburant : “le peuple n’est pas responsable de la gabegie financière…”

En Guinée, le prix du carburant passe de 9000 à 11000 gnf. Cette augmentation ne passe pas au sein de la classe politique. Pour le PDG-RDA, ancien parti au pouvoir, “le Peuple n’est pas responsable de la gabegie financière et des détournements”.

[C’est une mesure antipopulaire et coercitif de la part du Chef de L’Etat.

Le Peuple n’est pas responsable de la gabegie financière et des détournements.

La seule responsabilité se situe au niveau de son administration et de son gouvernement.

Pour le PDG-RDA, cette mesure ne saurait nous étonner car le système entrenu par la classe au pouvoir consiste toujours à bailoner et affaiblir les masses populaires.

Notre ligne politico-idéologique s’oppose fermement à toute politique de nature à favoriser toute main-mise d’une classe exploiteuse sur notre économie nationale au détriment du bien être des masses laborieuses.

Continuer à brader nos ressources, à ériger la corruption en pratique politique et systématique, continuer à installer le Peuple dans l’humiliation, dans la misère, le chômage, les souffrances indicibles.

Nous vous disons clairement qu’après tout, c’est ce Peuple, cette partie saine de la Nation qui triomphera sur vous éternellement.

La lutte continue jusqu’à la victoire finale.

Prêt pour la Révolution !]