Hausse du prix du carburant : les chauffeurs augmentent le prix du tronçon (Constat)

Après l’augmentation des prix des produits pétroliers hier Mardi 3 Août, les autorités ont décidé de maintenir le prix du tronçon à 1500 francs guinéens à Conakry.

Ce Mercredi 4 Août 2021, un des nos reporters a sillonné quelques carrefours de Conakry, pour constater l’effectivité de cette décision.

Sur le tronçon Cité Enco 5-Coza-Hamdallaye, il y a beaucoup de disputes entre chauffeurs qui réclament 2000 Gnf et passagers qui tendent 1500 Gnf comme l’a indiqué le syndicat des transporteurs.

Rencontré à sa descente du taxi, Ibrahima Soumah dit avoir payé 2000 Gnf pour éviter les embrouilles : « Moi je ne suis pas surpris de cette augmentation, c’est quelque chose qui était prévisible et j’attends chaque jour à une augmentation parce que nous sommes un peuple résigné.», a-t-il dit.

Mamadou Bhohel Barry, détenteur d’un café bar, trouvé à son lieu de travail à Koloma, d’ajouter ceci « Dès que je suis arrivé au carrefour, le chauffeur m’a dit c’est 2000 Gnf par tronçon. chose que j’ai acceptée de payer. Parce qu’il faut aller au travail. C’est distant et je ne peux pas faire tout ce chemin à pied. Je trouve ça raisonnable », a-t-il précisé.

Poursuivant une dame âgée d’une quarantaine d’année a, après une chaude dispute avec le chauffeur indiqué qu’elle était surprise : « J’ai été tellement surprise lorsque je suis descendu et le chauffeur m’a réclamé 2000 Gnf le tronçon, parce qu’hier j’ai entendu à la télé que le tronçon est à 1500 Gnf. C’est que je demande au gouvernement c’est de tout faire pour amener les chauffeurs à respecter la loi sur le transport, parce qu’il y a trop de pagailles dans ce secteur. Ce n’est pas à Conakry seulement même pour aller à l’intérieur du pays, il y a une augmentation fantaisiste », a laissé entendre cette dame trop furieuse.

Les conducteurs des motos taxi, eux par contre n’ont pas augmenté le coût du transport pour l’instant, nous a laissé entendre Amadou Sadio Diallo, un conducteur de Taxi moto.

Mamadou Yaya Barry

622266708