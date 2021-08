Hausse du prix du carburant : les citoyens font part de leur déception

C’est fait, après plusieurs tentatives d’augmentation du prix du carburant, c’est ce mardi 3 août 2021 que le gouvernement a concrétisé son intention. Pour avoir l’avis de la population, des conducteurs de taxi, propriétaires de voiture et autres usagers concernant cette augmentation, notre reporter a sillonné quelques points d’embarquement de Sonfonia dans la commune de Ratoma. Plusieurs citoyens ne digèrent pas encore cette nouvelle. Ils sont dévastés d’apprendre cette nouvelle, surtout en ce moment de crise sanitaire dans le pays.

Croisé à Sonfonia, un conducteur de taxi-moto dira que c’est impossible que le gouvernement augmente le prix du carburant et les conducteurs maintiennent le prix du transport.

«L’État a augmenté le prix du carburant et il nous dit de ne pas augmenter. Ça ne va pas marcher. Avant, de Sonfonia à Lambanyi, c’était à quatre mille francs guinéens (4000fg) pour les motos à trois roues, et trois mille francs (300fg) pour les voitures. Mais aujourd’hui la plupart des taximètres ont augmenté de mille francs (1000fg) ou de cinq cents francs (500fg). L’État peut dire de ne pas augmenter le transport mais comme ce n’est pas eux qui souffrent. Nous les chauffeurs, nous sommes obligés d’augmenter le transport pour pouvoir survivre. Nous avons des recettes à tendre aux propriétaires de nos engins.», a laissé entendre Abdoul Diallo, conducteur de taxi.

Cet autre conducteur dit attendre d’abord la décision du syndicat.

«Pour le moment, moi je circule sur l’ancien prix mais ça, ce n’est pas pour longtemps, puisque ce n’est pas mon papa qui est à la station. Je paye l’essence à onze mille francs (1100fg), je ne peux pas continuer à perdre. Si l’État ne revient pas sur cette décision, ce n’est pas bon pour nous mais surtout pour la population. En tout cas d’ici le soir, ce que vous allez voir, c’est ça», a-t-il indiqué.

Baldé Adjibou, conducteur de moto, dit être étonné.

«Moi je suis étonné et surpris de voir la hausse du prix de carburant avec tout ce que traverse le pays. Moi particulièrement je dirais que cela va jouer sur la population. Nous n’avons rien à perdre. On part en fonction du carburant, on fixe nos prix en fonction du carburant. Vu l’état actuel du pays, vu la crise sanitaire, je demande vraiment à l’État de penser à nous, qu’il accepte de diminuer le prix du carburant.», a-t-il indiqué.

Quant à ce citoyen, les Guinéens ne sont pas unis, donc il estime que c’est ce qui joue sur la Guinée.

«Moi en personne, ça me plaît comme ça. Parce qu’en Guinée nous ne sommes pas unis. Il faut qu’on soit frappé comme ça pour qu’on soit unis. Quand ça augmente comme ça, les gens vont penser au passé. Quand certains manifestaient, d’autres ont pensé que ceux qui manifestaient le faisaient parce qu’ils voulaient simplement manifester. Mais aujourd’hui, où en sommes nous ? Les Guinéens, c’est quand ça ne va pas nous cherchons à nous unir. Alpha Condé a bien fait. Désormais, nous allons faire un mouvement d’ensemble pour éviter ces genres de situation.», a-t-il dit.

Abdoulaye Diallo, citoyen, demande à l’État de penser à sa population qui souffre déjà.

«Vraiment, c’est difficile à consommer. Pendant que nous avons affaire à cette sale maladie, Alpha Condé lui augmente le prix du carburant. Avec tout ce que nous traversons comme difficultés, lui il décide de nous apporter une autre difficulté. Alors nous allons encore souffrir de plus. On ne devait pas du tout augmenter le carburant maintenant là, il décrète le confinement hier, ensuite il augmente le prix du carburant et un prix exorbitant, deux mille francs (2000fg). Mais c’est trop, au moins mille francs (1000). Comment nous allons faire ? Nous partons où avec ça ? Ils n’ont qu’à penser à nous, nous sommes derrière eux. Alpha Condé doit savoir qu’il est avec ses enfants et quand il rend la vie difficile à tes enfants, comment ils vont arriver ? Le gouvernement est notre papa et notre maman en même temps. Donc monsieur le Président, ayez pitié de nous.», a-t-il plaidé.

Nestor Awandjino, conducteur de taxi-moto à la T7 estime que si l’État veut, il peut revenir sur sa décision.

«C’est depuis hier que j’ai appris l’augmentation du prix de carburant. Et depuis que j’ai appris cela, je ne suis pas du tout à l’aise. Avec mes amis, les syndicats qui sont là, nous avons essayé de parler de cette augmentation brusque. Donc nos syndicats nous ont dit d’augmenter le prix du transport. On n’a pas le choix, puisque l’augmentation du prix d’essence joue sur nous. D’habitude, le transport de la T7 pour Tombolia c’est à cinq mille francs (5000fg) mais aujourd’hui certains prennent des gens à sept mille francs (7000fg). D’ici Kököma, c’est deux mille cinq cent francs guinéens (2500fg) mais certains ont augmenté. Nous les habitants de la Guinée, nous sommes patients puisque si c’était dans d’autres pays, quand le prix du carburant augmente les conducteurs peuvent même garer leur voiture dans la rue. Ce que moi j’ai à dire à l’État, c’est d’avoir pitié de la population parce que ce sont eux qui nous dirigent donc ils peuvent décider de ramener le prix du carburant à neuf mille francs guinéens (9000fg).», a-t-il indiqué.

