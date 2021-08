Hausse du prix du carburant ne passe pas à Kankan: “le gouvernement n’a pas pitié”

Le nouveau prix du litre des produits pétroliers à la pompe est entré en vigueur ce mercredi 4 août 2021, sur toute l’étendue du territoire national guinéen. Il est passé désormais de 9 000 FG à 11.000 francs guinéens.

Dans la commune urbaine de Kankan, 2è ville du pays et fief du parti au pouvoir, cette augmentation est diversement appréciée par les citoyens. Alhassane Condé pense que le gouvernement guinéen n’a pas pitié de sa population.

« Pendant que le prix du litre d’essence était à 9 000 FG on luttait pour que ça diminue, maintenant ils ont augmenté à 11 000 FG. Vraiment on remarque que le gouvernement guinéen n’a pas pitié de sa population”, déplore-t-il.

C’est quasiment la même réaction chez Abdoulaye Diallo, commerçant au grand marché Lofèba de Kankan, qui estime que ce prix se fera ressentir sur les autres secteurs d’activités.

« Moi en tant que citoyen je trouve cette augmentation anormale, je ne sais pas ce que notre gouvernement veut de la population, parce que si le prix du carburant augmente toute les choses vont augmenter sur le marché. »

Poursuivant, Alassane Condé lance une invite à l’endroit du président de la république Alpha Condé en ce termes : “Monsieur le président de la république, prenez vos responsabilité et dites au ministre des hydrocarbures de penser aux souffrances de la population guinéenne”.

Selon plusieurs observateurs, cette hausse des prix des hydrocarbures pourrait inéluctablement avoir ses répercussions sur le panier de la ménagère.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan