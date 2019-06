Hausse du prix du leppi : la chambre du commerce de Labé procède à plusieurs arrestations

La hausse du prix du Leppi ne laisse pas indifférente la chambre régionale du commerce. Ce mardi 25 juin 2019, le président de la chambre régionale du commerce, de l’industrie et de l’artisanat a indiqué au micro de Mediaguinee que plusieurs personnes ont été interpellées par la gendarmerie. Pour Elhadj Amadou Daka Diallo, ces personnes ont été arrêtées pour l’augmentation fantaisiste du prix du leppi, un textile traditionnel que beaucoup de guinéens comptent porter à l’occasion de la prochaine fête de l’Aïd-el-Kebîr

« Présentement plusieurs personnes ont été arrêtées et détenues. Nous sommes sur les enquêtes préliminaires, nous ne voulons pas trop argumenter sur le sujet, le dossier se trouve à la gendarmerie. Parmi les arrêtes, il y a des femmes dont certaines sont poursuivies pour augmentation fantaisiste du prix du Leppi, d’autres vont bientôt les rejoindre. Elles seront toutes punies à la hauteur de leur forfaiture, car si tu dis a une personne en amont le prix de l’unité est à 200 mille quelques minutes après tu te permets de vendre cela à plus de 400 mille, ça ne marchera pas, et c’est ce qui se fait actuellement », affirme le président de la chambre régionale du commerce de Labé.

Le prix du leppi se négociait entre 120 mille et 130 mille, mais depuis que plusieurs guinéens ont manifesté leur volonté de porter ce textile, son prix a connu une forte augmentation et se négocie actuellement entre 300 mille et 400 mille francs guinéens, cette situation pousse Elhadj amadou Daka Diallo, à l’endroit des vendeurs mais aussi des acheteurs.

« Je demande aux commerçants de Labé, si quelqu’un est arrêté en train de faire augmenter le prix du Leppi, qu’ils sachent que le problème est déjà à la gendarmerie, et que toutes les autorités se sont saisi du dossier. Si les vendeurs augment le prix, je demande aux clients de ne pas acheter car si on n’achète pas, nous allons voir si les vendeurs vont eux même porter les textiles. Je ne suis pas contre les vendeurs, mais plutôt contre le caractère et la souffrance qu’ils sont en train d’infliger aux gens », a-t-il dit.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

