Haut Commandement de la gendarmerie: le président Doumbouya nomme deux officiers

Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce lundi dans deux décrets publiés à la télévision nationale, le colonel Célestin M’Bemba Tolno, haut commandant en second de la gendarmerie nationale et le Colonel Mohamed Sylla, au poste d’inspecteur général adjoint des forces armées.

« Colonel Célestin M’Bemba Tolno, précédemment commandant des écoles de gendarmerie est nommé haut commandant en second de la gendarmerie nationale en remplacement de général de brigade Oumar Kandet.

Colonel Mohamed Sylla du haut commandement de la gendarmerie nationale est nommé inspecteur général adjoint des forces armées en remplacement du général de brigade Abdoulaye Keita », indiquent les décrets rendus publics au JT de 20 heures30.

Elisa Camara

+224654957322